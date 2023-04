Il 4 aprile 2023 la semifinale di Coppa Italia sarà trasmessa su mediaset mentre la Premier League sarà visibile su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 4 aprile 2023 c’é la prima semifinale di andata di Coppa Italia, che pone di fronte Juventus e Inter. I bianconeri sono arrivati a questo punto della competizione avendo avuto la meglio sul Monza agli ottavi di finale e sulla Lazio ai quarti di finale. In entrambe le partite col risultato di 1-0. I nerazzurri, invece, hanno superato, nell’ordine, il Parma dopo i tempi supplementari e l’Atalanta. In campionato la Juventus é reduce da tre successi di file, ultimo dei quali quello interno contro il Verona. Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbe seconda in solitaria; invece occupa la settima posizione, a -4 dalla zona UEFA, con 44 punti, frutto di diciotto vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte, quarantasei gol fatti e ventidue subiti. L‘Inter, invece, sta attraversando un momento difficile: viene da tre k.0. consecutivi, ultimo dei quali quello casalingo contro la Fiorentina. É terza, con cinque lunghezze in meno della Lazio, con 50 punti. Il suo percorso é di sedici partite vinte, due pareggiate e nove perse, quarantasette reti realizzate e trentadue incassate.

Per i quarti di finale della Coppa di Germania scendono in campo Bayern Monaco e Friburgo. Due squadre che in Bundesliga occupano, rispettivamente, il primo e il quarto posto: le separano otto lunghezze

Per la ventottesima giornata di Premier League si gioca Chelsea – Liverpool. Il Chelsea viene dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro l’Aston Villa ed é undicesimo con 38 punti. Il Liverpool é reduce dalla sconfitta casalinga per 4-1 contro il Manchester City ed é ottavo a quota 42.

Calcio in tv oggi 4 aprile 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

20.45

Bayern-Friburgo (Coppa di Germania) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Juventus-Inter (Coppa Italia) – CANALE 5

Chelsea-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Al Adalah-Al Nassr (Saudi Pro League) – SPORTITALIA

Gli incontri trasmessi da Sky potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.