Nella guida tv del 4 aprile 2025 l’anticipo di Serie A sarà trasmesso da DAZN e Sky; quelli di Bundesliga e Serie C su Sky

Al centro della programmazione calcistica in tv di venerdì 4 aprile ci sono gli anticipi in Italia e in Europa. Partiamo con la Serie A dove ad aprire la trentunesima giornata sarà Genoa-Udinese. I rossoblù, nel turno precedente, hanno perso di misura sul campo della Juventus. Sono dodicesimi con 35 punti, frutto di otto vittorie, undici pareggi e altrettante sconfitte, ventotto gol fatti e trentotto subiti. Da quando Patrick Vieira è diventato allenatore del Genoa, la squadra ha ottenuto 25 punti in 18 partite, con una media di 1. 39 punti a garA. I friulani sono reduci dal 2-1 rimediato a San Siro contro l’Inter e sono decimi a quota 40. Il loro percorso racconta di undici partite vinte, sette pareggiate e dodici perse, trentasei reti realizzate e quarantuno incassate.



L’anticipo della trentaduesima giornata vedrà di fronte Reggiana e Cremonese, Gli emiliani, che stanno attraversando un momento delicato, vengono dal pasante 5-1 contro la Capolista Sassuolo. sono terzultimi a quota 32 con un percorso di sette partite vinte, undici pareggiate e tredici perse, trentuno reti realizzate e quarantuno incassate. I grigiorossi sono reduci dal 2-2 casalingo contro il Cittadella e sono quarti con 49 punti, frutto di tre vittorie, dieci pareggi e otto sconfitte, cinquanta gol fatti e trentacinque subiti

In Bundesliga l’Augusta, che viene dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Hoffenheim ed é ottavo con 39 punti, ospiterà il Bayern, reduce dal successo casalingo per 3-2 contro il St Pauli e primo a quota 65.

Tra gli anticipi di Serie C spicca il derby abruzzese Pineto-Pescara. I padroni di casa, dopo il 3-0 rimediato csul campo del Perugia, sono sesti con 52 punti, frutto di quattordici vittorie,dieci pareggi e dieci sconfitte, quarantadue gol fatti e altrettanti subiti. Nel turno precedente la squadra di Baldini non é scesa in campo a causa del maltempo che ha flagellato l’Abruzzo in quei giorni. Pescara-Arezzo verrà recuperata il 9 aprile. Gli ospiti, pertanto, dopo lo stop per 3-1 contro il Sestri Levante, si trovano al quarto posto a quota 58 ma con una partita in meno. Il loro percorso racconta di quindici partite vinte, nove pareggiate e sei perse, quarantanove reti realizzate e trenta incassate.

Calcio in tv oggi 4 aprile 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Central Cordoba-LDU, Bahia-Internacional, Sporting Cristal-Palmeiras (Copa Libertadores) – MOLA

Gualberto Villarroel-Union Espanola, Puerto Cabello-Lanus (Copa Sudamericana) – MOLA

02.30

Tachira-Flamengo (Copa Libertadores) – MOLA

Cerro Largo-Defensa y Justicia (Copa Sudamericana) – MOLA

04.00

Mushuc Runa-Palestino (Copa Sudamericana) – MOLA

19.00

Svezia-Italia (Nations League femminile) – RAI SPORT

20.30

Reggiana-Cremonese (Serie B) – DAZN

Augsburg-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA e NOW

Pineto-Pescara (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Legnago-Pianese (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45

Genoa-Udinese (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00

Rayo Vallecano-Espanyol (Liga) – DAZN

