Al centro della programmazione calcistica di domenica 5 gennaio 2025 ci sono le restanti gare di questa insolita diciannovesima giornata di Serie A. Priva di quattro big (Milan, Atalanta, Inter e Juventus) impegnate a Riad nella Supercoppa Italiana. Con il Napoli in testa alla classifica si riparte alle 12.30 con uno scontro diretto per la salvezza, che vedrà di fronte Monza e Cagliari. I brianzoli, ultimi in classifica, sono stati da qualche giorno affidati alla guida tecnica di Salvatore Bocchetti; di fronte avranno i rossoblù guidati da Davide Nicola.

Alle 15, al “Via del Mare” scenderanno in campo Lecce e Genoa. I salentini non stanno attraversando un buon momento di forma; i rossoblù, con Vieira in panchina, hanno perso solo una delle ultime sei partite. Alle 18 il Torino riceverà il Parma. I granata, sopo un avvio di stagione scoppiettante, stanno vivendo un periodo piuttosto buio

periodo piuttosto incolore. I Ducali hanno prontamente archiviato il 5-0 rimediato all’Olimpico contro la Roma battendo il Monza. Infine, in serata, il Derby della Capitale. La Lazio non vuole perdere terreno dal gruppo di testa, la Roma vuole continuità dopo una prima parte di stagione tormentata.

La ventunesima giornata di Serie C ci propone un big match nel Girone B: Torres-Pescara. La prima in classifica ex aequo con Entella e ternana, contro la quarta.

Calcio in tv oggi 5 gennaio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Roma-Verona (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Monza-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

SPAL-Perugia (Serie C) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

13.00

Cremonese-Udinese (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

14.30

Magenta-Folgore Caratese (Serie D) – SOLOCALCIO

15.00

Lecce-Genoa (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Fulham-Ipswich Town (Premier League) – SKY SPORT UNO e NOW

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT CALCIO

Benevento-Catania (Serie C) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

Torres-Pescara (Serie C) – RAI SPORT, SKY SPORT (canale 252) e NOW

Messina-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Latina-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Legnago-Campobasso (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

Sorrento-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

Sassuolo-Sampdoria (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

16.00

Volos-AEK (Campionato greco) – MOLA

17.30

Liverpool-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT CALCIO e NOW

Padova-Caldiero (Serie C) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

Giugliano-Avellino (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Carpi-Milan Futuro (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Lecco-Trento (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Turris-Potenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00

Torino-Parma (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

19.30

Panathinaikos-PAOK (Campionato greco) – MOLA

20.45

Roma-Lazio (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Gli incontri trasmessi in diretta da Sky sono visibili su SkyG, app scaricabile gratuitamente. Disponibili anche su NOW.