I convocati della 19° giornata di Serie A 2024/2025

Celik, Lazzari e Noslin in dubbio per il derby, out Vecino e Pedro. Napoli a Firenze senza Politano, Buongiorno e Kvaratskhelia

Si riparte con il nuovo anno 2025 e la Serie A che chiude il suo girone d’andata. Lo farà però in formato “ridotto” vista la Supercoppa Italiana che vede impegnate le squadre di Atalanta, Inter, Juventus e Milan. Pertanto sono soltanto sette gli incontri del weekend per gli altri c’è il recupero il 14 e 15 gennaio. Ricordiamo per tutti i fantallenatori che giocano a Fantamagic che tutti i giocatori delle squadre che non giocheranno nel weekend riceveranno il 6 d’ufficio a esclusione di squalificati e infortunati di medio-lungo periodo. Nello specifico la lista vede la presenza di Chukwueze, Florenzi, Scamacca, Bellanova, Bremer, Cabal, Di Gennaro e Cambiaghi.

Dopo questa doverosa precisazione andiamo a vedere le partite di sabato 4 gennaio. Il programma si aprirà alle ore 15 con Venezia-Empoli. Lato lagunari non ci saranno Svoboda, Crnigoj, Duncan, Doumbia mentre Raimondo potrebbe recuperare dal sovraccarico muscolare alla coscia sinistra. Lato toscani out Viti, Ebuehi, Haas, Zurkowski, Solbakken, Sazanov e Pellegri. Big match alle ore 18 tra Fiorentina e Napoli. Viola senza Bove, Azzurri senza Buongiono, Politano e Kvaratskhelia. Ultima gara in programma è Verona-Udinese alle ore 20:45. Tra gli scaligeri indisponibili Frese, Harroui e Cruz mentre tra i friulani Okoye, Giannetti, Zarraga mentre da valutare Davis che è alle prese con una lesione muscolare al polpaccio destro.

Quattro gli incontri di domenica 5 gennaio a partire dal lunch match tra Monza e Cagliari. Squalificato Pablo Marì mentre indisponibili i vari Gagliardini, Pessina, Vignato con in forse Kyriakopoulos, Mota, Luvumbo oltre a Mutandwa e Ciocci. Alle ore 15 altro scontro salvezza tra Lecce e Genoa. Tra i giallorossi out Gaspar, Banda mentre Berisha sulla via del recupero; tra i grifoni non troveremo Messias, Malinovskyi, Ekuban, Norton-Cuffy e Ahanor con Matturro in dubbio. Alle ore 18 si gioca Torino-Parma. I granata sempre senza Schuurs e Zapata mentre Gineitis dovrebbe recuperare dalla contusione alla gamba e Walukiewicz dalle noie fisiche. Tra i ducali assenti Circati, Osorio, Bernabé, Charpentier e Kowalski. Il derby Roma-Lazio completa il turno con Celik, Lazzari, Noslin in forse mentre non recupereranno Vecino e Pedro.

I giocatori di Serie A convocati per la 19° giornata

VERONA

Portieri: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli.

Difensori: 4 Daniliuc, 5 Faraoni, 15 Okou, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 87 Ghilardi.

Centrocampisti: 6 Belahyane, 8 Lazovic, 12 Bradaric, 20 Kastanos, 21 Dani Silva, 25 Serdar, 31 Suslov, 33 Duda, 80 Cisse.

Attaccanti: 7 Lambourde, 9 Sarr, 11 Tengstedt, 14 Livramento, 29 Alidou, 35 Mosquera.