Elenco delle partite previste per oggi, domenica 5 gennaio 2025: Derby della Capitale e altre tre partite in programma in Serie A, occhio pure al North-West Derby di Premier League e alla finale di Supercoppa di Francia

Serie A e Premier League al centro della programmazione di quest’oggi domenica 5 gennaio. Due i match di cartello che si disputeranno nei due campionati, ma attenzione anche a quello che avverrà nei tornei minori del nostro Paese e all’estero, in particolare a Doha, dove andrà in scena la finalissima di Supercoppa francese tra Monaco e Paris Saint Germain.

Indice

Iniziamo la nostra analisi con la consueta carrellata di partite in agenda in Italia e in Serie A. Quattro le gare in primo piano e valide per la 19esima giornata, l’ultima del girone d’andata. Procedendo in ordine cronologico, troviamo innanzitutto alle 12.30 il lunch match dello U-Power Stadium tra Monza e Cagliari.

Monza e Cagliari alla gara della vita

Gara della vita per due squadre ben consapevoli di giocarsi un pezzo molto importante di salvezza. Formazioni entrambe alle prese con un periodo di crisi di risultati molto esteso e reduci da quattro k.o consecutivi capaci di complicare ancor di più una condizione di classifica già di per sé disperata. I biancorossi, ormai ultimissimi e freschi dell’avvicendamento in panchina tra Nesta e Bocchetti, non trovano i tre punti addirittura dallo scorso 21 ottobre, giorno in cui è arrivata la prima e finora unica vittoria di questa stagione, uno 0-3 ai danni del Verona.

Discorso simile per gli ospiti, terzultimi e ad oggi retrocessi, che proprio contro gli scaligeri hanno fatto bottino pieno l’ultima volta lo scorso 30 novembre. Una sfida dunque non per cuori deboli: chi vince si rilancerà in graduatoria, chi perde dovrà probabilmente abituarsi all’idea di scendere in B a fine stagione. Per questo motivo in campo dovremmo vedere i due undici migliori. Bocchetti dovrà fare a meno ancora dello squalificato Pablo Marì, con Izzo a rilevare il suo posto. Davanti tornerà Djuric, sostenuto alle spalle da Caprari e Maldini. Dall’altro lato mister Nicola rilancerà Zortea e Augello in zona trequarti ai lati di Gaetano, con Piccoli a fungere da centravanti.

Delicato scontro salvezza al Via del Mare

Alle 15 è poi in agenda la gara del Via del Mare tra Lecce e Genoa. Delicato scontro salvezza anche quello che si disputerà in Salento, con i padroni di casa di fatto obbligati ad invertire il trend negativo alimentato dalle sconfitte di fila contro Lecce e Como. Due k.o in grado di oscurare in parte l’ottimo avvio della gestione Giampaolo e di accorciare il gap di margine sulla terzultima piazza del Cagliari, ad oggi di appena due lunghezze. Periodo di forma dunque non dei migliori per i giallorossi, preoccupati anche dal cambio di passo del Grifone, una delle compagini di bassa classifica che meglio si sta comportando da quando è giunto in panchina Patrick Vieira.

In sei partite il Genoa ne ha di fatto persa solamente una, incamerando 9 punti su 18 disponibili e riuscendosi a rilanciare a metà della parte destra della classifica a quota 19, a 3 sui rivali salentini. Per questo motivo dovrebbe seguire il motto “squadra che vince non si cambia” mister Vieira, pronto di fatto a confermare l’undici vincente di Empoli di una settimana fa. L’unico ballottaggio aperto resta quello sulla trequarti tra Zanoli, favorito, e Miretti. Sull’altra sponda Giampaolo ritroverà invece Guilbert: ecco dunque che Dorgu potrebbe nuovamente avanzato sulla linea degli attaccanti assieme a Tete Morente e a Krstovic.

Torino e Parma per ritrovare la serenità perduta di inizio campionato

Alle 18 toccherà poi ad Torino e Parma affrontarsi all’Olimpico Grande Torino. Appena due i punti a separare le due squadre. Ad essere avanti sono proprio i granata, in questo momento a metà classifica con 20 punti conquistati. Una sorta di limbo visto che da un lato la zona retrocessione è abbastanza lontana, e dall’altro non sembrano esserci ambizione e mezzi per poter sognare la qualificazione in Europa. Troppi, infatti, i passi falsi che da più di due mesi a questa parte hanno di fatto picconato un ottimo avvio di campionato trascorso al vertice, così come quelli che hanno fatto precipitare in zona rossa i ducali, reduci però da un fondamentale successo sul Monza.

Una vittoria per 2-1 che ha permesso di recuperare un po’ di serenità, di mettere quattro punti di tra sé e il Cagliari e di porre fine ad un filotto di risultati piuttosto preoccupante. Capitolo formazioni. Il tecnico dei piemontesi Vanoli riproporrà il consueto 3-5-2. Ok a Coco, Maripan e Vojvoda nella linea a tre difensiva. Gli esterni di centrocampo dovrebbero essere Sosa a sinistra e Lazaro a destra. In avanti confermati Adams e Karamoh, con Sanabria pronto a subentrare dalla panchina. 4-2-3-1 invece per Fabio Pecchia. A centrocampo non si toccano Sohm e Keita, con Hernani pronto ad aiutare in zona d’attacco. Sulla trequarti dovrebbero partire Man e Mihaila a ridosso dell’unica punta Bonny.

Derby della Capitale atipico di scena all’Olimpico

Il fitto programma di giornata verrà chiuso alle 20.45 dal big match dell’Olimpico tra Roma e Lazio. Un Derby della Capitale atipico quello che ci prepariamo a gustare in questa prima domenica di gennaio. Già perché, prima di un derby di andata, non non si era mai assisitito nella storia a un distacco così ampio in classifica tra le due squadre, né da una parte né dall’altra. Ad arrivare favoriti all’appuntamento odierno sono infatti i biancocelesti grazie ad un girone d’andata da favola e ad un percorso capace di condurli fino al quarto posto a quota 35. Ben 15 lunghezze in più dei rivali di sempre, mai così in difficoltà nell’ultimo ventennio come in questa stagione e ormai quasi rassegnati a non disputare le coppe in vista del 2025-26.

La cura Ranieri sta sì facendo effetto, ma troppo lentamente, soprattutto considerando l’astinenza da vittorie esterne che per i giallorossi va ormai avanti da troppo tempo, ovvero da aprile 2024. Fiato sospeso dunque nella Città Eterna, in attesa di un verdetto che potrebbe avere ripercussioni psicologiche importanti per il prosieguo dell’annata. Per quanto riguarda le formazioni, resiste un solo dubbio in casa Roma per Claudio Ranieri: o Pisilli o El Shaarawy sulla fascia sinistra d’attacco, col primo favorito. Paredes e Koné scaldano i motori in mediana. In attacco pronti Dybala e Dovbyk. Assente Cristante, in dubbio Celik per febbre. Dall’altra parte mister Baroni dovrebbe preferire ancora Dele-Bashiru da mezzala a Dia. In difesa largo a Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares, mentre in attacco è atteso il tridente Isaksen-Castellanos-Zaccagni.

Gli altri match in agenda in Italia

Scendendo di categoria e in assenza di partite di Serie B da analizzare, procederà spedita pure la 21esima giornata di Serie C. Ben 12 gli incontri in palinsesto nei tre raggruppamenti, in attesa degli ultimi posticipi di domani: per tutti il fischio d’inizio è fissato tra le 15 e le 17.30. Nel Girone A si disputeranno due sole gare: Lecce-Trento e Padova-Caldiero Terme. Nel Girone B occhi puntati invece su quattro partite: Spal-Perugia, Legnago Salus-Campobasso, Torres-Pescara e Carpi-Milan Futuro. Chiusura con il Gruppo C dove andranno in scena sei sfide: Messina-Audace Cerignola, Benevento-Catania, Latina-Taranto, Sorrento-Monopoli, Giugliano-Avellino e Turris-Potenza.

Si scenderà in campo inoltre in Serie D, in Serie A Femminile e nel Campionato Primavera 1 con Roma-Hellas Verona in programma alle 11, Cremonese-Udinese alle 13 e Sassuolo-Sampdoria alle 15.

Liverpool-United in risalto in Premier, in Francia Psg e Monaco si contendono il primo trofeo della stagione

Focalizziamoci a questo punto su quanto succederà nel resto d’Europa. Cominciamo anche oggi dalla Premier League e dai consueti due appuntamenti della domenica validi in questo caso per la 20esima giornata. Alle 15 si giocherà Fulham-Ipswich Town, mentre alle 17.30 il nuovo anno metterà subito in primo piano una grande classica del calcio inglese: quella tra il Liverpool, saldo in vetta e attualmente in fuga per il titolo, e il Manchester United, sempre più invischiato nei bassifondi di classifica e in caduta libera nonostante il cambio di guida tecnica a metà girone d’andata.

Capitolo sul calcio transalpino. Formato ridotto per la 16esima giornata di Ligue 1. Qui, dopo gli anticipi di ieri, dalle 15 alle 20.45 si giocheranno solo altre quattro partite, Angers-Brest, Lens-Tolosa, Strasburgo-Auxerre e Olympique Marsiglia-Le Havre, per consentire a Paris Saint Germain e Monaco di rubare la scena alle 17.30 italiane in quel di Doha, in Qatar. In evidenza la finale Supercoppa che decreterà il primo titolo stagionale per i club francesi. Vero e proprio match replay di quello disputato un paio di settimane or sono, con i parigini capaci di imporsi in trasferta con il risultato di 4-2.

Parte conclusiva sulla nostra rubrica dedicata rapidamente alla Copa del Rey spagnola e ad altri incontri validi per i sedicesimi di finale, che vedranno impegnate compagini di Priera Divisiòn come Las Palmas, Real Valladolid, Real Sociedad e Celta Vigo.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12:30

15:00

18:00

20:45

LEGA PRO

12:30

Spal-Perugia

15:00

17:30

Lecco-Trento

Padova-Caldiero Terme

Carpi-Milan Futuro

Giugliano-Avellino

Turris-Potenza

PREMIER LEAGUE

17:30

Liverpool-Manchester United

SUPERCOPPA DI FRANCIA

17:30

Paris Saint Germain-Monaco

SERIE D

14:30

Acireale-Scafatese

Civitanovese-L’Aquila

Costa d’Amalfi-Casarano

Gravina-Martina

Prato-Ravenna

Reggina-Igea Virtus

Sammaurese-Forlì

Siracusa-Sambiase

Sondrio-Desenzano

Ugento-Nocerina

Vibonese-Nissa

15:30

Fidelis Andria-Città di Fasano

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 5 gennaio 2025

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Pyramids (Egy) – Esperance Tunis (Tun) 17:00

Sagrada (Ang) – Djoliba (Mli) 17:00

Al-Hilal Omdurman (Sud) – MC Alger (Alg) 20:00

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

Al Masry (Egy) – Zamalek (Egy) 17:00

ASEC Mimosas (Ivo) – USM Alger (Alg) 17:00

CS Sfaxien (Tun) – Simba (Tan) 17:00

Enyimba (Nga) – Black Bulls (Moz) 17:00

Jaraaf (Sen) – Orapa United (Bot) 17:00

Stellenbosch (Rsa) – CD Lunda Sul (Ang) 17:00

Constantine (Alg) – Bravos do Maquis (Ang) 20:00

Stade Malien (Mli) – Berkane (Mar) 20:00

ASIA ASEAN CHAMPIONSHIP – PLAY OFF

Thailandia – Vietnam 14:00

FRANCIA LIGUE 1

Angers – Brest 15:00

Lens – Tolosa 15:00

Strasburgo – Auxerre 15:00

Marsiglia – Le Havre 20:45

FRANCIA SUPERCOPPA

PSG – Monaco 17:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Molynes – Harbour View 19:00

Humble Lions – Vere United 21:00

Racing United – Arnett Gardens 21:00

Mount Pleasant – Dunbeholden 21:15

Montego Bay – Chapelton 23:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Levadiakos – Panserraikos 14:00

Aris – OFI Crete 15:30

Volos – AEK 16:00

Atromitos – Asteras T. 18:30

Panathinaikos – PAOK 19:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sunderland – Portsmouth 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Fulham – Ipswich 15:00

Liverpool – Manchester Utd 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Kiryat Shmona – Netanya 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Roma U20 – Verona U20 11:00

Cremonese U20 – Udinese U20 13:00

Sassuolo U20 – Sampdoria U20 15:00

ITALIA SERIE A

Monza – Cagliari 12:30

Lecce – Genoa 15:00

Torino – Parma 18:00

Roma – Lazio 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Lecco – Trento 17:30

Padova – Caldiero Terme 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Spal – Perugia 12:30

Legnago Salus – Campobasso 15:00

Torres – Pescara 15:00

Carpi – Milan U23 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Audace Cerignola 15:00

Benevento – Catania 15:00

Latina – Taranto 15:00

Sorrento – Monopoli 15:00

Giugliano – Avellino 17:30

Turris – Potenza 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Bra 14:30

Borgaro – Cairese 14:30

Citta di Varese – Vogherese 14:30

Derthona FbC – NovaRomentin 14:30

Fossano – Gozzano 14:30

Oltrepo – Lavagnese 14:30

Saluzzo – Chieri 14:30

Sanremese – Albenga 14:30

Vado – Chisola 14:30

Ligorna – Imperia 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Sant’Angelo 14:30

Castellanzese – Ospitaletto 14:30

Ciliverghe Mazzano – Crema 14:30

Fanfulla – Breno 14:30

Magenta – Folgore Caratese 14:30

Pro Palazzolo – Varesina 14:30

Sangiuliano City – Chievo 14:30

Sondrio – Desenzano 14:30

USD Casatese – Pro Sesto 14:30

Vigasio – Club Milano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Montecchio Maggiore 14:30

Bassano – Caravaggio 14:30

Brusaporto – Treviso 14:30

Calvi Noale – Brian Lignano 14:30

Cjarlins Muzane – Ciserano-Bergamo 14:30

Este – Mestre 14:30

Lavis – Campodarsego 14:30

Luparense – Dolomiti Bellunesi 14:30

Portogruaro – Villa Valle 14:30

Real Calepina – Chions 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Imolese – Corticella 14:30

Piacenza – Cittadella Vis Modena 14:30

Pistoiese – Fiorenzuola 14:30

Prato – Ravenna 14:30

Sammaurese – Forlì 14:30

San Marino Calcio – Tau 14:30

Sasso Marconi – SCD Progresso 14:30

Tuttocuoio – Lentigione 14:30

United Riccione – Zenith Prato 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Ghiviborgo – Ostia Mare 14:30

Livorno – Follonica Gavorrano 14:30

Montevarchi – Flaminia 14:30

Orvietana – Grosseto 14:30

Poggibonsi – Trestina 14:30

Siena – San Donato 14:30

Terranuova Traiana – Fulgens Foligno 14:30

Seravezza Pozzi – Fezzanese 20:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Chieti – Avezzano 14:30

Civitanovese – L’Aquila 14:30

Fermana – Recanatese 14:30

Isernia – Ancona 14:30

Sambenedettese – Atletico Ascoli 14:30

Sora – Roma City 14:30

Teramo – Fossombrone 14:30

Termoli – S. N. Notaresco 14:30

Vigor Senigallia – Castelfidardo 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Anzio Calcio 1924 – Atl. Lodigiani 14:30

Atletico Uri – Savoia 14:30

Cassino – Trastevere Calcio 14:30

Gelbison – Terracina 14:30

Latte Dolce – Sarrabus Ogliastra 14:30

Puteolana – Real Monterotondo 14:30

Sarnese – Cynthialbalonga 14:30

Ilvamaddalena – Olbia 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

ASD Ugento – Nocerina 14:30

Costa D’Amalfi – Casarano 14:30

Francavilla – Matera 14:30

Gravina – Martina Calcio 14:30

Ischia – Brindisi 14:30

A.C Nardò – Angri 15:00

Manfredonia – Virtus Francavilla 15:00

Fidelis Andria – Citta di Fasano 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Akragas – Locri 1909 14:30

AS Acireale – Scafatese 14:30

Enna – Castrumfavara 14:30

Paternò – Pompei 14:30

Reggina – Igea Virtus 14:30

Siracusa – Sambiase 14:30

Vibonese – Nissa 14:30

Licata – Sancataldese 15:00

S. Agata – USD Ragusa 15:00

MALTA PREMIER LEAGUE – SECONDA FASE – PRINCIPALE

Floriana – Naxxar 13:00

Marsaxlokk – Hamrun 15:15

MAROCCO BOTOLA PRO

Union Touarga – Maghreb Fez 16:00

Difaa El Jadidi – Renaissance Zemamra 18:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Atlante (Mex) – U.N.A.M. (Mex) 00:00

Santos Laguna (Mex) – Zacatecas Mineros (Mex) 00:00

Mazatlan FC (Mex) – Toluca (Mex) 02:00

Tampico Madero (Mex) – Guadalajara (Mex) 03:00

Sanluqueno (Esp) – Cadice (Esp) 11:00

Bochum (Ger) – Wuppertaler (Ger) 12:00

Leverkusen (Ger) – Oberhausen (Ger) 12:00

Malaga (Esp) – G.A. Eagles (Ned) 12:00

Numancia (Esp) – Osasuna B (Esp) 12:00

RSD Alcala (Esp) – San Sebastian Reyes (Esp) 12:00

Furth (Ger) – Unterhaching (Ger) 13:00

Lausanne (Sui) – Thun (Sui) 13:00

Union Berlino (Ger) – Kiel (Ger) 13:00

Oss (Ned) – Jong Utrecht (Ned) 13:30

FC Emmen (Ned) – RW Essen (Ger) 14:00

Friedenauer TS (Ger) – Croatia Berlin (Ger) 14:00

Lotte (Ger) – Osnabruck (Ger) 14:00

Monchengladbach (Ger) – Nijmegen (Ned) 14:00

Stoccarda (Ger) – Ajax (Ned) 14:00

Oss (Ned) – Jong Utrecht (Ned) 14:45

Bochum (Ger) – Heracles (Ned) 15:00

Brema (Ger) – Twente (Ned) 15:00

Elversberg (Ger) – Groningen (Ned) 15:00

Braunschweig (Ger) – St. Pauli (Ger) 16:30

Laguna RN (Bra) – Picuiense (Bra) 19:00

Coquimbo (Chi) – U. De Chile (Chi) 20:00

Operario (Bra) – Marcilio Dias (Bra) 20:00

Maringa FC (Bra) – Cianorte (Bra) 22:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Santa Clara – Farense 16:30

Casa Pia – Famalicao 19:00

Estrela – Estoril 21:30

SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian – Rangers 13:00

Celtic – St. Mirren 16:00

Dundee Utd – Hearts 16:00

Kilmarnock – Ross County 16:00