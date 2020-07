Si giocano gli anticipi della 31° giornata di Serie A, la 33° giornata di Premier League e la 35° giornata di Liga spagnola

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in tv di martedì 7 luglio ci s0no gli anticipi della trentunesima giornata di Serie A. Si comincia alle 19.30 con Lecce – Lazio. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno perso per 4-2 sul campo del Sassuolo e in classifica sono sesti con 46 punti. A quota 75 la capolista Juventus, a sette lunghezze dalla Lazio e reduce dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro il Milan. Alle 21.45 scendono in campo Milan – Juventus. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno vinto per 0-3 all’Olimpico contro la Lazio e in classifica sono terzultimi con 25 punti. A quota 75 la capolista Juventus, a sette lunghezze dalla Lazio e reduce dalla vittoria nel Derby della Mole.



Per la trentaquattresima giornata di Premier League si disputa alle 19.30, Crystal Palace-Chelsea. I padroni di casa provengono dalla sconfitta per 3-0 rimediata sul campo del Leicester e in classifica sono tredicesimi con 42 punti. A quota 57 il Chelsea, quarto e reduce dalla vittoria casalinga per 3-0 contro il Watford. Contemporaneamente si gioca Watford-Norwich . Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno perso per 3-0 sul campo del Chelsea e in classifica sono diciassettesimi con 28 punti. A quota 21 il Norwich, fanalino di coda del torneo e reduce dalla sconfitta casalinga per 0-1 contro il Brighton. Alle 21.15 tocca a Arsenal-Leicester

Infine la trentacinquesima giornata di Liga spagnola. Alle 19.30 si gioca Valencia – Valladolid. Il Valencia proviene dal pareggio per 2-2 rimediato sul campo del Granada e in classifica é nono con 47 punti. A quota 39 il Valladolid, tredicesimo e reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro l’Alaves. Alle 22 scendono in campo Celta Vigo – Atletico Madrid. Il Celta Vigo proviene dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Betis e in classifica é sedicesimo con 35 punti. A quota 62 l’Atletico Madrid, terzo e reduce dalla vittoria casalinga per 3-0 contro il Maiorca.

Calcio in tv oggi 7 luglio 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

19.00

Crystal Palace-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO

Watford-Norwich (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

19.30

Lecce-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Valencia-Valladolid (Liga) – DAZN

21.15

Arsenal-Leicester (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

21.45

Milan-Juventus (Serie A) – DAZN e DAZN1

22.00

Celta-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

