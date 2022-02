L’8 febbraio 2022 la gara valida per i quarti di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta su Canale 5; la Coppa di Francia sarà visibile su Sportitalia, la Premier League su Sky

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 17 gennaio ci sono i quarti di finale della Coppa Italia con Inter – Roma. In campionato i nerazzurri vengono dalla sconfitta per 1-2 nel Derby contro il Milan e sono primi in classifica, a una sola lunghezza dalla coppia formata da Milan e Napoli ma con una partita da recuperare, con 53 punti, frutto di sedici vittorie, cinque pareggi e due sconfitte; cinquantaquattro gol fatti e diciannove subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando otto reti e subendone cinque. I giallorossi sono, invece, reduci dal pari casalingo a reti bianche contro il Venezia e sono sesti, a pari merito con la Lazio, a quota 39 punti, con un cammino di dodici partite vinte, tre pareggiate e nove perse; quaranta reti segnate e trenta subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte, una pareggiata e una persa, con undici gol fatti e sette subiti. In Coppa Italia l’Inter ha eliminato l’Empoli col risultato di 3-2 mentre la Roma ha avuto la meglio sul Lecce vincendo 3-1.

Coppa Nazionale in primo piano anche in Francia dove si affrontano Monaco e Amiens. Il Monaco con 36 punti in Ligue 1 mentre l’Amiens é quattordicesimo a quota 26 nel torneo cadetto francese.

Per la ventiquattresima giornata di Premier League alle 20.45 si gioca Newcastle – Everton. I padroni di casa vengono dal successo esterno di misura contro il Leeds e in classifica sono penultimi con 15 punti. A quota 19 gli ospiti, sedicesimi e reduci dalla vittoria casalinga per 4-1 contro il Brentford. Contemporaneamente tocca a Burnley-Manchester United. I padroni di casa vengono dal pareggio casalinga a reti inviolata contro il Watford e in classifica sono ultimi con 13 punti. A quota 38 gli ospiti, quarti e reduci dalla vittoria casalinga di misura contro il West Ham.

Calcio in tv oggi 8 febbraio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

15.00

Hyderabad-Mohun Bagan (Indian Super League) – ONEFOOTBALL

18.00

Empoli-Borussia Dortmund (Youth League) – SKY SPORT FOOTBALL

20.45

Newcastle-Everton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Linfield-Lame (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

Coleraine-Dungannon Swifts (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

Portadown-Glentoran (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

Carrick Rangers-Cliftonville (Northern Ireland Premiership) – ONEFOOTBALL

21.00

Inter-Roma (Coppa Italia) – CANALE 5

Burnley-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Monaco-Amiens (Coppa di Francia) – SPORTITALIA

Gli abbonati Sky potranno seguire le gare in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.