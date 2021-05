L’8 maggio 2021 Spezia – Napoli, Udinese – Bologna e Inter – Sampdoria saranno visibili su Sky mentre DAZN trasmetterà in esclusiva Fiorentina – Lazio

LA SPEZIA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 8 maggio ci sono gli anticipi della trentacinquesima giornata di Serie A. Aprono alle 15 Udinese – Bologna, sfida tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione, e Spezia – Napoli dove in palio ci sono punti preziosi da un lato per la salvezza e dall’altro per un posto in Champions. Alle 18 Inter e Sampdoria puntano solo a fare una bella prova mentre in serata la Lazio, se vuole la Champions, non può sbagliare sul campo della Fiorentina.

In Premier League andrà in scena la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea con la squadra di Guardiola può vincere matematicamente il titolo. In campo anche il Tottenham che giocherà fuori casa contro il Leeds mentre il Liverpool se la vedrà tra le mura amiche contro il Southampton. In Liga occhi puntati su Barcellona-Atletico Madrid. Grande spettacolo anche in Bundesliga con Borussia Dortmund-Lipsia e Bayern Monaco-Borussia M’Gladbach.

Calcio in tv oggi 8 maggio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

10.30

Cagliari-Atalanta (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

11.00

Milan-Lazio (Campionato Primavera) – MILAN TV (visibile su DAZN) e SPORTITALIA

12.30

Juventus-Napoli (Serie A femminile) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Sampdoria-Ascoli (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

13.00

Leeds-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Nantes-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN

Torino-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Derby County-Sheffield Wednesday (Championship) – DAZN

14.00

Alaves-Levante (Liga) – DAZN

15.00

Spezia-Napoli (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Udinese-Bologna (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

Roma-SPAL (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

16.00

Sheffield U.-Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.15

Barcellona-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

17.00

Bologna-Empoli (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

18.00

Inter-Sampdoria (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Perugia-Como (Supercoppa Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30

Manchester City-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Bayern-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT COLLECTION

Cadice-Huesca (Liga) – DAZN

19.00

New York Red Bulls-Toronto FC (MLS) – DAZN

20.45

Fiorentina-Lazio (Serie A) – DAZN e DAZN1

Cesena-Mantova (Playoff Serie C) – RAI SPORT E ELEVEN SPORTS

21.00

Athletic-Osasuna (Liga) – DAZN

21.15

Liverpool-Southampton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

