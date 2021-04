Il 9 aprile 2021 su Sky gli anticipi di Serie B, Liga e Ligue 1 sono trasmessi su DAZN, quelli di Bundesliga e Premier League su Sky

REGGIO EMILIA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 9 aprile ci sono gli anticipi di Serie B e dei massimi campionati europei. Anticipo della trentatreesima giornata di Serie B é Reggiana – Empoli. a una parte c’è la squadra emiliana che viene dal pari casalingo contro il Brescia ed in classifica occupa la terzultima posizione, in coabitazione con l’Ascoli, a quota 31 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra toscana che deve recuperare ben due gare contro Cremonese e Chievo ma in classifica occupa sempre il primo posto con 59 punti, +1 sul Lecce e +4 sulla Salernitana.

Anticipo della trentaduesima giornata di Ligue 1 é Metz – Lilla. I padroni di casa vengono dalla pesante sconfitta esterna per 4-0 contro il Monaco e in classifica sono noni con 42 punti. A quota 66 gli ospiti, primi e reduci dalla vittoria esterna di misura contro il PSG.

Per la ventottesima giornata di Bundesliga il Bielefeld, che viene dal pareggio esterno per 1-1 contro il Mainz e in classifica é penultimo con 23 punti, riceve il Friburgo, quattordicesimo a quota 37 e reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Monchengladbach. Nella ventinovesima giornata di Premier League il Fulham, che viene dalla sconfitta esterna per 3-1 contro l’Aston Villa e in classifica é terzultimo con 26 punti, ospita il Wolverhampton, quattordicesimi a quota 37 e reduci dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro il West Ham. Infine la Liga, dove per la giornata si affrontano Huesca e Elche: i padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 0-2 contro il Levante e in classifica sono terzultimi con 24 punti. A quota 26 gli ospiti, quartultimi e reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Betis.

Calcio in tv oggi 9 aprile 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

02.30

Bolivar-Junior (Copa Libertadores) – DAZN

20.30

Arminia B.-Friburgo (Bundesliga) – SKY SPORT COLLECTION

20.45

Watford-Reading (Championship) – DAZN

21.00

Reggiana-Empoli (Serie B) – RAI SPORT e DAZN

Metz-Lille (Ligue 1) – DAZN e DAZN1

Huesca-Elche (Liga) – DAZN

Fulham-Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

