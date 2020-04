Calciomercato del 12 aprile 2020: le ultime notizie da tutte le squadre di Serie A

Mentre il Milan deve sciogliere il nodo relativo all’allenatore, all’Inter si pensa al futuro di Lautaro Martinez, Perisic e Dalbert. pressing della Juve per Chiesa

TORINO – Al Milan si continua a pensare alla panchina. In pole positione c’é Ralf Rangnick, che però vorrebbe carta bianca sul mercato. Per questo motivo si starebbe valutando anche Emery, esonerato dall’Arsenal lo scorso novembre. Dalla scelta del tecnico dipenderà anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che proabilmente rimarrebbe solo in caso di conferma di Stefano Pioli. Intanto il club rossonero starebbe per presentare un’offferta da 30 milioni più qualche prestito per Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia, che però ne vuole 50.

La Juventus preme per Federico Chiesa al fine di bruciare la concorrenza che arriva da altri club italiani e stranieri. La valutazione attuale del giocatore é di circa 50 milioni di euro, che potrebbero scendere se il club bianconero inserisse nella trattativa, come contropartita, Rolando Mandragora, attualmente all’Udinese.

Andrea Belotti ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e a fine emergenza tratterà con il Torino il rinnovo, che dipenderà anche dalle ambizioni del club granata. Il “Gallo” ha infatti richieste anched a Napoli, Milan ed Everton. Dall’Inghilterra giunge anche volce di un interessamento del Manchester City per Lautaro Martinez, attaccante classe del 1997, che qualche giorno fa era dato per certo al Barcellona. Intanto ai microfoni di Gazzetta.it, Karl-Heinz Rummenigge non si è voluto sbilanciare su un possibile riscatto di Ivan Perisic. L’Inter dovrà anche affrontare a breve il futuro di Dalbert, che, come si dice a Firenze, potrebbe anche rimanere in maglia viola ancora per un anno.

Il Napoli ha già acquistato Rrahmani dall’Hellas Verona ed è vicino al rinnovo di Maksimovic: due indizi che potrebbero far pensare ad una partenza di Koulibay. La Lazio continua a seguire Ianis Hagi, centrocampista romeno classe 1998 del Rangers, in prestito dal Genk.