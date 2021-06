Calciomercato del 12 giugno 2021: Boateng, Buffon e Nainggolan i nomi del giorno

Tra le società più attive sul mercato la Lazio, che sogna Boateng ma non perde di vista Maksimovic. L’Inter cerca un sostituto di Hakimi e deve valutare il futuro di Nainggolan

MILANO – Il sogno della Lazio, secondo le ultime voci di mercato, si chiama Jérôme Boateng, difensore classe 1988 appena svincolato dal Bayern Monaco; il problema resta l’ingaggio che al momento è ritenuto troppo alto. Una possibile alternativa potrebbe essere il ventinovenne Maksimovic, che lascerà il Napoli a parametro zero. Piacerebbero anche Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996 già allenato da Sarri al Chelsea e il coetaneo Rashica del Werder Brema.

Milan molto attivo sul mercato su più fronti con il nome di Giroud, in cima alla lista; pare però che si stia attendendo che l’attaccante classe si svincoli dal Chelsea. Ancora incerto il futuro di Calahnoglu mentre per Tonali si stanno definendo con il Brescia i dettagli per il passaggio definitivo del giocatore in rossonero.

L’Inter sta cercando sostituto di Hakimi e avrebbe messo nel mirino Emerson Royal del Barcellona e Nandez del Cagliari. Nome nuovo nell’agenda nerazzurra é quello del centrocampista classe 92 Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, che nell’ultima stagione vanta 30 presenze e 4 gol. E poi c’é da risolvere il caso Nainggolan; stando a Tuttosport il belga vorrebbe tornare a Cagliari ma il club nerazzurro vorrebbe evitare una buonuscita: Inter e Cagliari non hanno ancora trovato un’intesa. Per mettere d’accordo tutti nell’operazione potrebbe essere fatto rientrare Andrea Pinamonti ma l’attaccante classe 99 guadagna 2 milioni di euro e gode di un’alta valutazione se si considera che soltanto un anno fa è stato acquistato dai nerazzurri per 8 milioni più 12 di bonus dal Genoa

Secondo quanto riporta Sky Sport il Napoli starebbe seguendo con interesse Zian Flemming, centrocampista classe 1998 del Fortuna Sittard e Nuno Tavares, terzino sinistro classe 2000 del Benfica. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Matteo Politano, pupillo di Gattuso e Guedes, attaccante ventiquattrenne del Valencia. Buffon potrebbe restare in Italia e traferirsi al Parma.