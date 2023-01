Per l’esterno offensivo argentino prende corpo l’ipotesi Leicester. Gli inglesi hanno presentato un’offerta di 34 milioni alla Fiorentina, decisive le prossime ore. Lazio, si avvicina Pellegrini

MILANO – Nell’attesa del big match del Maradona tra Napoli e Juventus, facciamo il punto sulle principali trattative di questa giornata di mercato. In queste ore tiene banco il nome dell’esterno offensivo argentino della Fiorentina, Nico Gonzalez, sul quale c’è il forte pressing del Leicester. Gli inglesi hanno messo sul piatto per i viola un’offerta dal 34 milioni, oltre che un contratto vantaggioso al giocatore. Decisive le prossime ore, con Nico Gonzalez che spinge per volare in Premier League. L’obiettivo della Lazio è quello di rafforzare la corsia sinistra, il nome è sempre quello di Luca Pellegrini, di proprietà della Juventus e attualmente in forza ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Pellegrini potrebbe lasciare la Germania e approdare alla corte di Sarri. Unico aspetto da limare è l’ingaggio, ma regna l’ottimismo tra i biancocelesti.

Il Napoli continua a seguire il centrocampista marocchino dell’Angers, Azzedine Ounahi. I partenopei avevano già presentato ai francesi la loro offerta, anche se l’irruzione del Leeds sta complicando parecchio le cose. Il club inglese, ha avanzato un’offerta sui 28 milioni compresi di bonus, che stanno convincendo l’Angers a far partire il centrocampista. Sul fronte rinnovi, in casa Roma, si lavora per il rinnovo di Chris Smalling. Le due parti sono vicine ad un accordo, con l’ex Manchester United pronto a proseguire la sua avventura nella Capitale. In uscita, i giallorossi stanno discutendo con il Torino la modalità del trasferimento di Shomurodov. La direzione va verso il prestito con diritto di riscatto a due milioni, con obbligo a sette e una percentuale a favore dei giallorossi in caso di cessione ad un altro club. Su Karsdorp, rimane sempre attenzionato da Southampton e Bournemouth. Villar in prestito al Getafe.

L’Inter, nell’attesa di avere una risposta da Milan Skriniar, guarda al futuro, assicurandosi l’arrivo del giovane terzino svedese Alem Nezirevic, pronto ad aggregarsi inizialmente alla formazione Primavera. Bologna e Lecce sull’esterno Terzic della Fiorentina. A sorpresa, il tecnico Italiano, vuole trattenerlo in maglia viola. Tornando a parlare di Bologna, rientra dal prestito alla Reggina, l’estremo difensore Ravaglia. Reggina che rimpiazza Ravaglia con Contini in prestito dal Napoli, dopo aver chiuso ieri sera la sua parentesi alla Sampdoria. La Cremonese, cede Baez al Frosinone a titolo definitivo.