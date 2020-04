Calciomercato del 14 aprile 2020: le ultime notizie da tutte le squadre di Serie A

Continuano a tener banco il futuro di Icardi, Lautaro Martines e Ibrahimovic. Pronto a rinnovarsi il Napoli mnetre l’attenzione dell’Atalanta si é spostata in Francia

TORINO – Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco. L’attaccante argentino di proprietà dell’Inter, in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain, molto difficilmente resterà in Francia e in cima alla sua lista di priorità c’é la Juventus. Ieri vi avevamo parlato di una possibile richiesta da parte del club nerazzurro di Cuadrado come contropartita. Oggi da Tuttosport rimbalza voce che prima, eventualmente, i bianconeri dovrebbero troare una sistemazione a Gonzalo Higuain, operazione non semplice. Restando in casa Juventus, Federico Bernardeschi piace al Barcellona e all’Atletico Madrid, che, stando a quanto riporta As, lo vorrebbe per sostituire il partente Thomas Lemar. Intanto, pare che il club bianconero abbia messo gli occhi addosso a Jorge Carrascal da Cartagena, centrocampista classe 1998 del River Plate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Lautaro Martinez e Barcellona avrebbero già trovato l’accordo e resterebbe solo da capire se il club azulgrana pagherà la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, valida dal 1 al 15 luglio, oppure se proverà a cedere all’Inter Arturo Vidal, gradito ad Antonio Conte, come contropartita.

Il Milan, che grazie alle cessioni di Piatek, Suso, Reina, Borini, Caldara e Rodriguez, ha risparmiato 25,9 milioni di euro, ai quali se ne aggiungeranno 9,7 milioni di euro derivanti dai risparmi legati alle imminenti patenza di Bonaventura e Biglia, che non rientrano più nei piani societari, si troverà in posizione di forza sul mercato. Tra le prime questioni che , a fine emergenza ci sarà il rinnovo di Donnarumma. La sorte di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto, é molto legata a chi siederà in panchina la prossima stagione Nella giornata di ieri Sportmediaset ha profilato l’ipostesi che l’attaccante, prossimo ai 39 anni, potrebbe chiudere a carriera in Svezia con la squadra dell’Hammarby.

Parlando di Roma, Nicolò Zaniolo è pronto a prolungare ulteriormente il proprio contratto,già in scadenza nel 2024 con la società giallorossa mentre difficilemente verrà riscattato dal Valencia Florenzi, che piace ad Atalanta, Fiorentina e Cagliari. Il portiere della Lazio Thomas Strakosha sarebbe, invece, molto vicino al rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022.

Il Napoli, stando a quanto riportato da Tuttosport, starebbe pensando a rimiazzare i partenti Milik e Koulibaly con Immobile o Belotti e Allan con Kessie; secondo il Corriere dello Sport invece, starebbe seguendo Karsdorp e Under della Roma.

All’Atalanta piacerebbero Fofana, centrocampista classe ’99 del Monaco con una valutazione di 13 milioni di euro, Sangaré, mediano classe ’97 del Tolosa stimato intorno ai 10 milioni, e Sissoko, centrocampista classe ’97 di proprietà dello Strasburgo: tutti francesi.