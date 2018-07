Mercato estero – La dichiarazione di Neymar, Lopetegui trattiene Benzema

Il punto della situazione sul calciomercato delle big europee e le principali trattative in vista della prossima stagione.

PARIGI – Neymar pone definitivamente fine ai rumors che lo volevano lontano dal Paris Saint-Germain. “Resto a Parigi, ho un contratto col PSG e voglio trionfare con questo club. Il resto sono solo speculazioni”, queste le dichiarazioni in conferenza stampa dell’asso brasiliano, reduce da un Mondiale al di sotto delle aspettative con la maglia della Selecao. A ridosso della rassegna iridata e, ancor di più, a seguito del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, l’ex Barcellona era stato accostato con insistenza ai rivali del Real Madrid come sostituto del fenomeno portoghese, ma ha prontamente smentito rassicurando così milioni e milioni di tifosi parigini.

In casa Real Madrid tiene banco il caso Benzema. Dopo il breve siparietto venutosi a creare tra il francese ed il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, l’attaccante francese è stato accostato al Milan che avrebbe già effettuato un summit, come confermato dall’intermediario di questa operazione Ludovic Fattizzo: “E’ vero, ho incontrato i dirigenti del Milan insieme ai rappresentanti di Karim Benzema. Però non posso aggiungere altro.” Un’operazione a dir poco complicata, con Lopetegui che non pare disposto a cedere un altro pezzo da novanta della rosa dei Blancos dopo l’addio di CR7. Presentati il terzino Álvaro Odriozola ed il giovane brasiliano Vinicius Junior, acquistato la scorsa estate per 45 milioni di euro, l’obiettivo primario rimane Eden Hazard, per cui è stata già presentata un’offerta di circa 125 milioni di euro.

Passando alla Premier League spicca l’imminente acquisto da parte dell’Everton di Richarlison, attaccante brasiliano classe ’97 del Watford esploso nella scorsa stagione. Dopo aver già abbandonato il ritiro della sua squadra, l’ex Fluminense dovrebbe sostenere le visite mediche nella giornata di domani per poi accasarsi ai Toffees per la cifra record di 55 milioni di euro.