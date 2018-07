Calciomercato estero – Il punto della situazione sulle trattative

Gianluigi Buffon diventa ufficialmente un nuovo giocatore del PSG mentre Paulinho potrebbe lasciare il Barcellona.

PARIGI – Ieri è stato il giorno dell’ufficialità di Gianluigi Buffon al PSG, l’ex numero uno della Juventus difenderà i pali dei parigini per una stagione con l’opzione per il secondo anno. Nani, nell’ultimo anno alla Lazio, sta trattando in queste ore il suo ritorno allo Sporting Lisbona. Il Real Madrid, in attesa che si concluda la trattativa di Cristiano Ronaldo, acquista Odriozola dal Real Sociedad. Altro nome in uscita per i baschi è Geronimo Rulli che sarebbe vicinissimo al Boca Juniors. Sempre il Boca ha presentato nelle ultime ore Mauro Zarate: l’ex Inter, arriva agli Xeneizes dal Velez. Per il calciatore è pronto un contratto di sei anni e ai baschi andranno circa 35 milioni di euro.

Paulinho potrebbe tornare in Cina: il Barcellona avrebbe accettato l’offerta di circa 50 milioni di euro. Il West Ham ha preparato ed offerto un contratto triennale da 100.000 sterline a settimana a Jack Wilshere. Il giocatore è svincolato e potrebbe seriamente accettare l’offerta degli Hammers, il centrocampista in questo modo rimarrebbe anche a Londra. Butland, portiere in forza allo Stoke City, è sulla lista della spesa del Liverpool e del Chelsea. Per il portiere impegnato nei Mondiali in Russia serviranno minimo 34 milioni di euro, il 25% della cifra ricavata dovrà poi essere girata al Birmingham, sua ex squadra. Sembra vicino il trasferimento dal Nizza al Borussia Moenchengladbach di Alassane Plea. Per far muovere l’attaccante dalla riviera alla Germania serviranno circa 20 milioni di euro, cifra che il Borussia sembra intenzionato a versare nelle casse dei rossoneri.

Il Monaco preleva dal Rio Ave, per circa 10 milioni di Euro, il centrocampista calle 91‘ Pelè. Il giocatore era passato anche per il Milan senza riuscire a lasciare il segno. Infine, il Real Madrid smentisce l’offerta per Neymar di 300 al PSG. Il Brighton acquista dal Lipsia il terzino sinistro Bernando. Il giocatore firmerà un quadriennale e con il club inglese.