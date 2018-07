Pronostici dell’8 luglio: calcio norvegese in evidenza

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata ai massimi campionati norvegese e irlandese

Fermo il Mondiale di Russia 2018, in attesa delle semifinali tutte europee di martedì, i pronostici per la giornata di domenica 8 luglio riguardano l’Eliteserien e la Premier Division irlandese. Sono state scelte sei partite che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Bray Wanderes-Sligo Rovers 2 (ore 17)

Scontro in fondo alla classifica nella ventiquattresima giornata del massimo campionato irlandese. Il Bray Wanderers proviene dalla sconfitta rimediata in trasfertasul campo del Limerick ed è il fanalino di coda del torneo con 12 punti. Undici lunghezze in più per lo Sligo Rovers, terzultimo e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dal Waterford.

Bodo/Glimt-Brann gol (ore 18)

Gara valida per la sedicesima giornata del massimo campionato norvegese. Il Bodo/Glimt proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Valerenga e in classifica è sesto con 25 punti. Diciannove lunghezze in più per il Brann, capolista ma reduce dalla pesante (0-4) sconfitta rimediata in casa dal Molde.

Haugesund-Sandefjord 1 (ore 18)

Incontro valevole per la sedicesima giornata del massimo campionato norvegese. L’Haugesund proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dello Stabaek e in classifica è tredicesimo con 11 punti. Diciannove lunghezze in meno per il Sandefjord, fanalino di coda e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Rosenborg.

Odd-Lillestrom gol (ore 18)

Match valido per la sedicesima giornata del massimo campionato norvegese. L’Odd proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal Brann e in classifica è decimo con 17 punti. Tre lunghezze in meno per il Lillestrom, tredicesimo e reduce dal pareggio interno con lo Stromgodset.

Molde-Valerenga 1 (ore 20)

Per la sedicesima giornata del massimo campionato norvegese si gioca Molde-Valerenga. I padroni di casa provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della capolista Brann e in classifica sono quarti con 26 punti. Tre lunghezze in meno per gli ospiti, ottavi e reduci dal pareggio interno con il Bodo/Glimt.

Start-Stabaek over 2,5 (ore 18)

Tra le partite in programma per la sedicesima giornata del massimo campionato norvegese c’è anche Start-Stabaek. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Ranheim e in classifica sono terzultimi con 14 punti. Tre lunghezze in meno per gli ospiti, penultimi e reduci dalla vittoria casalinga contro l’Haugesund.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite dell’8 luglio 2018

Bray Wanderes-Sligo Rovers 2 (1,65)

Bodo/Glimt-Brann gol (1,80)

Haugesund-Sandefjord 1 (1,40)

Odd-Lillestrom gol (1,68)

Molde-Valerenga 1 (1,70)

Start-Stabaek over 2,5 (1,62)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 192 euro