Calciomercato Genoa: obiettivo Perin, ipotesi scambio con Leali

Il Genoa punta al ritorno di Mattia Perin: contratto triennale e possibile scambio con il numero uno attuale Nicola Leali

GENOVA – Il mercato invernale del Genoa sembra ruotare attorno a un obiettivo chiaro per la porta: il ritorno di Mattia Perin. Secondo quanto riportato da testate di settore e rilanciato da recenti indiscrezioni, il club rossoblù avrebbe individuato nel portiere juventino la priorità assoluta per rinforzare il reparto arretrato.

La dirigenza del Grifone starebbe muovendo passi concreti per convincere l’estremo difensore a vestire nuovamente la maglia con cui è cresciuto e si è affermato. Sul tavolo sarebbe stato messo un contratto triennale, una proposta che punta a offrire a Perin non solo un ruolo da protagonista, ma anche una stabilità progettuale a lungo termine in Liguria.

Per agevolare l’operazione con la Juventus, il Genoa avrebbe inoltre ipotizzato l’inserimento di una contropartita tecnica: Nicola Leali. Per l’attuale portiere rossoblù si tratterebbe di un ritorno a Torino, club che lo acquistò a inizio carriera senza però mai farlo esordire ufficialmente in prima squadra.

L’eventuale riuscita dello scambio risponderebbe a diverse esigenze. Da un lato, il Genoa si assicurerebbe un leader carismatico e un portiere di comprovata affidabilità, profondo conoscitore dell’ambiente genoano.

Sebbene l’interesse sia definito “concreto”, l’operazione resta legata alla volontà dei giocatori coinvolti e alle valutazioni economiche dei due club. Le prossime settimane chiariranno se i dialoghi avviati porteranno alla fumata bianca, segnando quello che sarebbe uno dei ritorni più significativi della sessione di riparazione.