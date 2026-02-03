Calciomercato invernale 2026 di Serie A: tutti i trasferimenti

Il calciomercato invernale 2026 di Serie A si è chiuso: tutti gli acquisti e le cessioni squadra per squadra

MILANO – La sessione di mercato si è chiusa e le squadre di Serie A hanno definito gli ultimi colpi tra entrate e uscite. Ecco il riepilogo completo di ciò che è stato fatto.

L’Atalanta ha riportato in Italia Raspadori dall’Atletico Madrid. Hanno invece lasciato Bergamo: Brescianini (Fiorentina), Maldini (Lazio) e Lookman (Atletico Madrid).

Il Bologna ha aggiunto Helland (Brann), Sohm (Fiorentina), Joao Mario (Juventus) e Badori (Berekum Chelsea).Hanno salutato Fabbian (Fiorentina), Sulemana (Cagliari), Immobile (Paris FC) e Holm (Juventus).

Il Cagliari ha portato in rosa Sherri (Frosinone), Sulemana (Bologna), Dossena (Como), Albarracin (Boston River), Raterink (De Graafschap) e Mawassa (Nantes). Ha invece ceduto Radunovic (Spezia), Rog (rescissione), Cavuoti (Bari), Di Pardo (Sampdoria), Prati (Torino) e Luperto (Cremonese).

Il Como ha acquistato Tornqvist (Mjallby) e Lahdo (Hammarby). Hanno lasciato il club Verdi (Sudtirol), Sala (Avellino), Dossena (Cagliari) e Posch (Mainz).

La Cremonese ha inserito Djuric (Parma), Maleh (Lecce), Thorsby (Genoa), Luperto (Cagliari) e Bagordo (Empoli). Hanno fatto le valigie Sernicola e Valoti (Spezia), Vazquez (Belgrano), Sarmiento (Middlesbrough) e Johnsen (Palermo).

La Fiorentina ha messo a segno gli arrivi di Solomon (Tottenham), Brescianini (Atalanta), Harrison (Leeds), Fabbian (Bologna) e Rugani (Juventus). Hanno lasciato Firenze Infantino (Argentinos Juniors), Martinelli (Sampdoria), Pablo Marì (Al-Hilal), Dzeko (Schalke 04), Sohm (Bologna), Richardson (Copenaghen) e Nicolussi Caviglia (Parma).

Il Genoa ha accolto Bijlow (Feyenoord), Zatterstrom (Sheffield United), Baldanzi (Roma) e Amorim (Alverca). Hanno salutato Carboni (Racing), Venturino (Roma), Fini (Frosinone), Stanciu (rescissione) e Gronbaek (fine prestito).

L’Inter ha aggiunto Jakirovic (Dinamo Zagabria) e Massolin (Modena). Ha invece lasciato il club Palacios (Estudiantes).

La Juventus ha rinforzato la rosa con Boga (Nizza), Holm (Bologna), Licina (Bayern Monaco) e Oboavwoduo (Manchester City). Hanno lasciato Torino Rouhi (Carrarese), Joao Mario (Bologna), Rugani (Fiorentina) e Pedro Felipe (Sassuolo).

La Lazio ha ingaggiato Ratkov (Salisburgo), Taylor (Ajax), Motta (Reggiana), Maldini (Atalanta) e Przyborek (Pogon Stettino). Hanno invece lasciato Castellanos (West Ham), Guendouzi (Fenerbahce) e Mandas (Bournemouth).

Il Lecce ha portato in squadra Gandelman (Gent), Fofana (Grazer), Ngom (Estrela Amadora) e Cheddira (Sassuolo). Hanno salutato Rafia (Esperance Tunisi), Guilbert (rescissione), Kaba (Nantes), Maleh (Cremonese) e Morente (Elche).

Il Milan ha chiuso un solo colpo: Fullkrug dal West Ham. Sfumata la possibilità di portare in rossonero Mateita e Kolo Mouani.

Il Napoli ha aggiunto Giovane (Verona) e Alisson Santos (Sporting Lisbona). Hanno lasciato il club Lucca (Nottingham Forest), Lang (Galatasaray), Marianucci (Torino) e Ambrosino (Modena).

Il Parma ha inserito Scarlato (River Plate), F. Carboni (Empoli), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Elphege (Grenoble) e Strefezza (Olympiakos). Hanno lasciato Hernani (Monza), Lovik (Trabzonspor), Begic (Sampdoria), Guaita (rescissione), Djuric (Cremonese) e Cutrone (Monza).

Il Pisa ha acquistato Durosinmi (Viktoria Plzen), Bozhinov (Anversa), Loyola (Independiente), Stojilkovic (Cracovia) e Iling Junior (Aston Villa). Hanno lasciato Esteves (Bari), Bonfanti (Spezia), Nzola (Sassuolo), Lusuardi (Reggiana) e Buffon (Pontedera).

La Roma ha portato in giallorossp Robinho Vaz (Marsiglia), Malen (Aston Villa), Venturino (Genoa) e Zaragoza (Bayern Monaco). Hanno lasciato Bove (Watford), Bailey (Aston Villa) e Baldanzi (Genoa).

Il Sassuolo ha aggiunto Nzola (Pisa), Garcia (Marsiglia), Pedro Felipe (Juventus) e Bakola (Marsiglia). Hanno salutato Cheddira (Lecce) e Pierini (Sampdoria).

Il Torino ha rinforzato la rosa con Obrador (Benfica), Prati (Cagliari), Marianucci (Napoli), Kulenovic (Dinamo Zagabria), Ewurum (Valletta FC), Ebosse (Udinese) e Nascimento (Sporting Lisbona). Hanno lasciato Asllani (Besiktas) e Ngonge (Espanyol).

L’Udinese ha ingaggiato Arizala (Independiente Medellin) e Mlacic (Hajduk Spalato). Hanno lasciato Palma (Sampdoria), Iker Bravo (Las Palmas), Lovric (Verona), Ebosse (Torino), Rui Modesto (Palermo) e Goglichidze (Watford).

Infine, il Verona ha aggiunto Isaac (Atletico Mineiro), Arthur Borghi (Corinthians), Lirola (Marsiglia), Lovric (Udinese), Bowie (Hibernian) ed Edmundsson (Wisla Plock). Hanno lasciato Giovane (Napoli) e Kastanos (Aris Limassol).