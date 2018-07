Il punto sul calciomercato nel campionato spagnolo e le principali trattative in vista della prossima stagione.

BARCELLONA – Giorni caldi in Catalogna dove il Barcellona, che verrà guidato da Ernesto Valverde anche nella prossima stagione, hanno appena ufficializzato i primi due innesti del mercato estivo, il brasiliano Arthur ed il francese Lenglet. Il primo è un centrocampista classe ’96 preveniente dal Gremio con cui ha vinto la Copa Libertadores e per il quale il Barca ha sborsato 31 milioni più eventuali 9 di bonus per accaparrarselo, mentre il secondo è un difensore centrale classe ’95 che nella passata stagione ha giocato al Siviglia impressionando Valverde ed i dirigenti del club catalano a tal punto da spingerli a pagare la clausola rescissoria da 35 milioni di euro. Molto probabilmente il mercato dei blaugrana non si fermerà qui: infatti, nel corso delle ultime ore sono stati approfonditi i contatti con Rabiot, centrocampista in uscita dal Psg, mentre il quotidiano spagnolo “Sport” racconta dell’interesse per Hazard, cercato con insistenza anche dai rivali del Real Madrid.

I Blancos di Lopetegui sono alla ricerca del sostituto di CR7, partito clamorosamente in direzione Torino. Date le difficoltà per arrivare ai due parigini Neymar e Mbappé costituite soprattutto dal presidente dei transalpini Nasser Al-Khelaïfi, ma anche ai due centravanti Kane e Lewandowski, il Real Madrid pare voler puntare tutto su Hazard, che dal canto suo ha sempre fatto sapere di sognare le Merengues. Negli ultimi giorni ha destato più di qualche sospetto un post pubblicato da Benzema, che ricordava il giorno del suo approdo nella capitale spagnola ringraziando la società con nostalgia, come se fosse un addio, mentre con la cessione di Ronaldo non dovrebbe essere in discussione la permanenza di Gareth Bale. Dall’altra sponda di Madrid, invece, il mercato procede piuttosto bene con l’Atletico che si è assicurato Thomas Lemar, oltre ad aver già blindato Gimenez e Griezmann, mentre rimane in uscita il terzino Vrsaljko, vicino ad essere un nuovo giocatore dell’Inter.