Pronostici del 13 luglio: campionati irlandesi in primo piano

I pronostici per venerdì 13 luglio sono dedicate dei campionati irlandesi. Sono state scelte sei gare che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Bohemian Dublino-Sligo Rovers gol (ore 20.45)

Incontro valevole per la venticinquesima giornata del massimo campionato irlandese. Il Bohemians proviene dala pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Waterford e in classifica è settimo con 25 punti. Due lunghezze in meno per lo Sligo Rovers, ottavo e reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Bray.

Athlone Town-Cabinteely Fc over 2,5 (ore 20.45)

Scontro in fondo alla classifica nella ventesima giornata della seconda divisione irlandese. L’Athlone proviene dalla pesante sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Galway ed è il fanalino di coda del torneo con soli 5 punti. Diciassette lunghezze in più per il Cabinteely, ottavo, che nel turno precedente ha perso in casa dal Wexford.

Shelbourne Dublino-Drogheda United 1 (ore 21)

Gara valida per la ventesima giornata della seconda divisione irlandese. Lo Shelbourne proviene dal pareggio ottenuto in casa contro il Cliftonville e in classifica è secondo con 35 punti. Una lunghezza in meno per il Drogheda, terzo e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dal Finn Harps.

Finn Harps-Longford Town under 2,5 (ore 20.45)

Match valido per la ventesima giornata della seconda divisione irlandese. Il Finn Haps proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Drogheda e in classifica è quarto con 34 punti. Due lunghezze in meno per il Longford, quinto ma reduce dalla pesante sconfitta rimediata in casa dall’Oxford.

Wexford-University College Dublin 2 (ore 21)

Tra le gare in programma per la ventesima giornata della seconda divisione irlandese c’è anche Wexford-University College Dublin. I padroni di casa provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Cabinteely e in classifica sono penultimi con 12 punti. Ventisette lunghezze in più per gli ospiti, primi e reduci dal pari interno con lo Shelbourne.

Vejle-Hobro 1 (ore 18)

E per finire Vejle-Hobro 1. La gara è valida per la prima giornata della Superliga danese.

