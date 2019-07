Calciomercato Serie A: tra l’Inter e il Manchester United c’è ancora distanza

Il Cagliari prova a chiudere per Nandez, mentre il Torino è vicino a Verdi. Inter-Lukaku: c’è ancora distanza.

TORINO – Manca un mese, giorno più giorno meno, all’inizio della Serie A e della stagione 2019/2020. Molti colpi sono già stati fatti mentre altri attendono il momento opportuno per diventare ufficiali. Il Torino continua a fare pressing sul Napoli per Simone Verdi: nelle ultime ore Cairo ha messo sul piatto dei partenopei oltre 20 milioni di euro. L’offerta ha convinto De Laurentiis che, però, vorrebbe aggiungere una percentuale sulla futura vendita del giocatore. Nelle ultime ore si è fatta avanti anche la Sampdoria, ma il Torino risulta essere in netto vantaggio. Continua il lavoro del Cagliari per Nahitan Nandez: il club sardo si sta interfacciando da diversi mesi con il Boca Juniors per portare in Italia il centrocampista. L’offerta ad ora è di 18 milioni di euro e l’impressione è che a breve si possa chiudere la trattativa con dei bonus che porterebbero la cifra intorno ai 20 milioni di euro.

La Roma è sempre più vicina a Jordan Verutout: alla Fiorentina andranno 1 milione di euro per il prestito oneroso e 16 per l’obbligo di riscatto, inoltre nell’affare ci sono anche 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Al giocatore, invece, andranno 3,3 milioni di euro l’anno. Nelle ultime ore, dopo l’ingaggio di De Rossi, il Boca Juniors si sarebbe fatto avanti per portare in Argentina Felipe Caicedo con un’offerta di 10 milioni di euro. Differentemente, però, rispetto alla scorsa stagione il futuro dell’ecuadoregno sembra essere ancora a Roma con Inzaghi che vuole dare sempre più fiducia all’attaccante. Secondo quanto riporta Sky Sports UK l’Inter sarebbe pronta ad offrire 45 milioni in cinque anni a Lukaku (9 milioni di euro a stagione) e 70 al Manchester United per il giocatore. Al momento la trattativa resta bloccata con i “red devils” che ne chiedono 20 in più.