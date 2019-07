L’Inter sceglie Acronis per la protezione dei dati: ecco la partnership

La società nerazzurra sceglie Acronis come partner ufficiale per la protezione dei dati, assicurandosi la difesa digitale completa dell’infrastruttura IT

SINGAPORE – Acronis, leader globale della protezione informatica e principale fornitore di servizi di protezione digitale per i più importanti team sportivi internazionali, ha annunciato oggi una nuova partnership con il team FC Internazionale Milano, meglio noto come Inter, stella del calcio europeo e tra le squadre con il maggior numero di tifosi al mondo. La partnership è stata ufficialmente sottoscritta a Singapore, presso il quartier generale di Acronis, alla presenza di Tommaso Berni, del capitano Samir Handanovic e dell’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, insieme per celebrare il nuovo legame tra questi due straordinari brand.

Il calcio vanta oltre 4 miliardi di tifosi a livello globale; l’Inter, che ha grande popolarità in Italia e nel mondo, è da poco entrato in una nuova era. La recente partnership con Acronis, leader mondiale della protezione informatica, garantirà un approccio completo alla difesa dei dati, delle applicazioni e dei sistemi della squadra, ovvero centinaia di petabyte prodotti dal club e dai milioni di tifosi nel mondo. Utilizzando i servizi di backup, disaster recovery e storage nel cloud di Acronis, il team potrà archiviare e condividere volumi illimitati di dati, accelerando la propria crescita ed espansione nella certezza che i dati strategici saranno sempre al sicuro e al contempo facilmente accessibili.

“Benché abbia più di cento anni, l’Inter è ben capace di sfruttare al meglio le innovazioni tecnologiche più recenti, soprattutto per quel che riguarda la protezione informatica. La visione del team è simile a quella di Acronis: i dati sono oggi la risorsa più preziosa e richiedono una protezione avanzata ed è proprio questo l’ambito in cui le soluzioni Acronis possono offrire il miglior supporto”, ha affermato Serguei Beloussov, fondatore e CEO di Acronis.

La nuova partnership concretizza l’idea di Acronis sulla moderna protezione digitale: le esigenze dei dati sono in costante aumento perché mutano i volumi, gli utilizzi che se ne fanno, il numero di origini e di posizioni in cui si trovano. Per un’azienda prestigiosa come l’Inter, l’unico modo di gestire e proteggere i dati a 360° è quello di integrare tutti i cinque vettori della protezione informatica, ovvero salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza (SAPAS).

Acronis è nota perché offre il backup più rapido oggi disponibile sul mercato; con le soluzioni del marchio l’Inter potrà ripristinare i dati in meno di 15 secondi e accedervi da qualsiasi luogo, anche quando il team è in viaggio.

“È straordinario collaborare con un esperto del settore preparato come Acronis, che vanta una presenza forte e consolidata nell’approccio basato sui dati alle attività sportive”, ha affermato l’AD dell’Internazionale Milano, Alessandro Antonello. “Siamo certi che questa partnership tecnologica condurrà l’Inter verso ulteriori progressi, consentendole di adeguarsi agli standard più elevati degli sport internazionali e di prepararsi al futuro”.