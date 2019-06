Calciomercato Serie A – il punto della situazione

Tutte le principali notizie del calciomercato di serie A: derby milanese per Barella, ma i nerazzurri sono in vantaggio sui rossoneri.

Mancano circa 20 giorni all’apertura ufficiale del calciomercato, ma i club si stanno muovendo da ora per assicurarsi le migliori occasioni. L’Inter e il Milan si stanno sfidando per Barella con i nerazzurri che sono molto avanti rispetto ai concittadini nella trattativa. Intanto la Juve ha chiuso per Traore, ormai ex empoli, versando nelle casse toscane circa 15 milioni di euro più bonus. Il classe 2000, inoltre, sarà girato per una stagione in prestito al Sassuolo. I bianconeri potrebbero chiudere anche un’operazione in uscita lasciando Orsolini al Bologna: l’offerta del club rossoblu si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Il problema vero, però, riguarda l’ingaggio dell’esterno che chiede agli emiliani 1,5 milioni netti a stagioni.

La Lazio si avvicina prepotentemente a Jony: tra i laziali e il Malaga ballano ancora due milioni di euro, ma Lotito e Tare dovranno stare attenti al Valencia che sta preparando un’offerta per il giocatore. A Formello sarebbe arrivata anche un’offerta tra i 40 e i 60 milioni di euro per Correa da parte dell’Atletico Madrid. Secco il no dei biancocelesti. Continua il pressing del Napoli su Rodrigo del Valencia, ma la richiesta dei pipistrelli è salita da 65 a 70 milioni, anche i partenopei, comunque, sono saliti fino a 50 milioni di euro. Il lecce, neopromossa in Serie A, dopo l’interesse per Nestorovski e Rispoli, ha contattato il Palermo anche per Trajkovski facendo salire a tre il numero dei giocatori rosanero finiti nel mirino salentino. Nelle ultime ore starebbe rimbalzando da Madrid la notizia di un interesse dell’Inter per Bale, al momento si tratta più di una suggestione, ma non è un segreto che il gallese non rientra più nei piani “blancos”.