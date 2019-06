Nuova sfida di qualificazione Euro2020 per gli Azzurri che sfidano la Bosnia. Semifinale Under20 con l’Italia che sfida l’Ucraina

Martedì 11 giugno all’insegna delle nazionali. In serata gli Azzurri sfidano la Bosnia nella gara valida per le qualificazioni a Euro2020. Anche l’Under20 protagonista ma nel pomeriggio quando se la vedrà con l’Ucraina per le semifinali del mondiale. Mondiali anche per le donne con tre sfide in programma. Per il campionato Primavera 1 si giocano i playoff con Inter – Roma che in caso di vittoria sfideranno in finale l’Atalanta già vincente ieri contro il Torino. Prima di vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati andiamo a vedere i match già disputati. Per le qualificazioni mondiali in Asia successo per 5-0 del Guam su Bhutan mentre nella Serie A brasiliana 3-1 del Goias sulla Chapecoense. Due amichevoli tra nazionali gia’ giocate: nella prima Trinidad e Tobago sconfitto 2-0 in casa dal Canada mentre la Repubblica Dominicana U23 supera Cuba 2-0.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]