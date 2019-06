I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì sono dedicati alla quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020 e alla semifinale del Mondiale Under 20

Martedì 11 giugno si disputano tredici incontri relativi alla quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. In campo anche la nazionale di Mancini, che, dopo la vittoria contro la Grecia, sfida la Bosnia – Erzegovina. É anche il giorno della semifinale del Mondiale Under 20, con l’Italia di Nicolato Che affronta l’Ucraina: chi vince si contenderà il titolo in finale con la vincente tra Ecuador e Corea del Sud. I pronostici di oggi riguardano sei partite, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Ucraina – Italia 2 (ore 17.30)

Semifinale del Mondiale Under 20. Gli azzurrini di Nicolato sono arrivati qui dopo aver battuto il Mali. L’Ucraina ha avuto la meglio sulla Colombia.

Andorra – Francia over 2,5 (ore 20.45)

Gara valida per il Gruppo H delle qualificazioni all’Europeo 2020. Andorra è il fanalino di coda del girone, ancora ferma a quota zero. La francia ha 6 punti e nell’ultimo incontro disputato ha perso contro la Turchia.

Belgio – Scozia over 2,5 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo I delle qualificazioni all’Europeo 2020. Il Belgio è in testa al girone a punteggio pieno mentre la Scozia, che nell’ultima gara disputata ha battuto Cipro, ha 6 punti.

Germania – Estonia over 2,5 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo I delle qualificazioni all’Europeo 2020. Nel’ultimo turno disputato la Germania ha vinto contro e ora ha 6 punti mentre l’Estonia è ancora ferma a quota zero.

Italia – Bosnia Erzegovina under 2,5 (ore 20.45)

Match valido per il Gruppo J delle qualificazioni all’Europeo 2020. L’Italia di Mancini è in testa al girone a punteggio pieno mentre la Bosnia – Erzegovina, reduce dalla sconfitta contro la Finlandia, ha 4 punti.

Russia – Cipro 1 (ore 20.45)

Match valido per il Gruppo I delle qualificazioni all’Europeo 2020. Nell’ultimo turno disputato la Russia ha battuto 9-0 San Marino e ora ha 6 punti. Cipro è a quota 3 dopo aver perso contro la Scozia.

