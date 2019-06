Le partite di oggi 11 giugno 2019: Italia-Bosnia in primo piano

Elenco delle partite previste per oggi martedì 11 giugno 2019: in primo piano Italia-Bosnia e la semifinale del Mondiale Under 20 tra Italia e Ucraina.

TORINO – E’ un martedì importante quello che ci attende con l’Italia protagonista su più fronti. Si parte alle 17.30 con la Nazionale Under 20 che, dopo aver sconfitto il Mali, giocherà contro l’Ucraina nella sfida valevole per la semifinale del Mondiale di categoria. La vincente giocherà contro una tra Ecuador e Corea del Sud, in campo in serata. Alle ore 20.45, invece, scenderà in campo la squadra di Mancini che, dopo aver vinto in casa della Grecia, giocherà contro la Bosnia che occupa la quarta posizione nel Girone con 4 punti. Di seguito l’elenco delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

Pronostici per oggi 11 giugno 2019

Calcio in TV oggi 11 giugno 2019

ASIA: Mondiali – Qualificazione – Prima fase

07:15 Guam – Bhutan

12:00 Sri Lanka – Macau

14:15 Brunei – Mongolia

14:45 Timor Est – Malesia

15:00 Bangladesh – Laos

18:00 Pakistan – Cambogia

EUROPA: Europei – Qualificazione

16:00 Kazakistan – San Marino

18:00 Azerbaigian – Slovacchia

20:45

Albania – Moldavia

Andorra – Francia

Belgio – Scozia

Bielorussia – Irlanda del Nord

Germania – Estonia

Grecia – Armenia

Islanda – Turchia

Italia – Bosnia-Erzegovina [CRONACA DIRETTA]

Liechtenstein – Finlandia

Russia – Cipro

Ungheria – Galles

MONDO: Mondiali U20 – Play Off

17:30 Ucraina U20 – Italia U20

20:30 Ecuador U20 – Corea del Sud U20

MONDO: Mondiali – Donne

15:00 Nuova Zelanda D – Olanda D

18:00 Chile D – Svezia D

21:00 USA D – Thailandia D

ITALIA: Primavera 1 – Play Off

18:00 Inter U19 – Roma U19