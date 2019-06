All’insegna delle nazionali questo avvio di settimana. In primo piano le gare di qualificazioni agli europei e due sfide per i Mondiali femminili

Lunedì 10 giugno con le nazionali in primo piano. Per gli uomini tutte in serata le sfide di qualificazione e Euro 2020 mentre per le donne due gare in programma alle 18 e alle 21 con il campionato del Mondo. Si giocano anche due sfide per playoff Primavera1. Prima di vedere tutti i risultati aggiornati in tempo reale andiamo a vedere chi ha già giocato. Nella Serie A brasiliana successo esterno per il Botafogo sul CSA 2-1 e casalingo per il Santos, 3-1 sull’Atletico-MG. Senza reti tra Fluminense e Flamengo mentre in Venezuela Carabobo passa 1-0 in casa dell’Estudiantes. Per le amichevoli tra nazionali successo per 3-2 del Messico sull’Ecuador e dell’Azerbaigian U19 in casa della Biellorussia U19. Senza gol tra Figi e Vanuatu.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]