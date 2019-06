Italia – Bosnia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Italia – Bosnia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per le qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle ore 20.45

TORINO – Martedì 11 giugno alle ore 20.45 si giocherà Italia – Bosnia, incontro valevole per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei che si giocheranno l’anno prossimo. Da una parte c’è la Nazionale di Mancini che è reduce dal netto successo in terra greca ed in classifica occupa la prima posizione con nove punti conquistati nelle prime tre giornate. Dall’altra parte, invece, c’è la Nazionale bosniaca che viene dalla sconfitta contro la Finlandia ed in classifica occupa il terzo posto, in coabitazione con la Grecia, con 4 punti.

La presentazione del match

QUI ITALIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 4-3-3 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Emerson Pamieri e Florenzi sulle fasce laterali mentre nel mezzo Bonucci e Chiellini. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Barella e Verratti mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Bernardeschi, Belotti e Insigne.

QUI BOSNIA – La Bosnia dovrebbe schierarsi con un modulo speculare: Sehic tra i pali, pacchetto difensivo composto da Civic e Bikcacic sulle fasce laterali mentre nel mezzo Sunijc e Zukanovic. A centrocampo Cimirot in cabina di regia con Besic e Saric mezze ali mentre in attacco spazio al trio formato da Visca, Dzeko e Duljievic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Italia – Bosnia, valevole per la quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Italia – Bosnia

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Emerson Palmieri, Bonucci, Chiellini, Florenzi; Jorginho, Barella, Verratti; Bernardeschi, Insigne, Belotti. Allenatore: Mancini

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Civic, Zukanovic, Sunjic, Bicakcic, Besic, Cimirot, Saric, Visca, Dzeko, Duljievic. Allenatore: Prosinecki.

STADIO: Allianz Stadium