Grecia – Italia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

ATENE – Sabato 8 giugno alle ore 20.45 andrà in scena Grecia – Italia, incontro valevole per la terza giornata del Gruppo J delle qualificazioni ai prossimi campionati Europei. Da una parte c’è la Nazionale padrona di casa che ha raccolto una vittoria ed un pareggio in queste prime due giornate. Dall’altra parte, invece, ci sono i ragazzi di Mancini che sono a punteggio pieno dopo i primi due turni. Quella che si giocherà sabato sera sarà la decima sfida tra queste due Nazionali: bilancio favorevole all’Italia con cinque vittorie e tre pareggi mentre la Grecia ha vinto solo una volta.

QUI GRECIA – La Nazionale greca dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Vlachodimos in porta, pacchetto difensivo composto da Bakakis e Koutris sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sokratis e Manolas. A centrocampo Zeca in cabina di regia con Bouchalakis e Kourbelis mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Fortounis, Donis e Samaris.

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo speculare: Sirigu tra i pali, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Spinazzola sulle fasce laterali mentre nel mezzo Bonucci e Chiellini. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Verratti e Bernardeschi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Immobile ed El Shaarawy.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara tra Grecia e Italia, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro sulle reti Rai, ed in particolare su Rai 1 (canale 1). Sarà inoltre possibile vederla anche in streaming grazie a Rai Play.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Bakakis, Papastathopoulos, Manolas, Koutris; Bouchalakis, Zeca, Kourbelis; Fortounis, Donis, Samaris. Allenatore: Anastasiadis

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Bernardeschi; Chiesa, Immobile, El Shaarawy. Allenatore: Mancini

STADIO: Spiros Louis Olympic Stadium