Portogallo – Olanda: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Portogallo – Olanda: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la finale della Nations League, calcio d’inizio alle ore 20.45

PORTO – Domenica 9 giugno alle ore 20.45 andrà in scena Portogallo – Olanda, incontro valevole per la finale della prima edizione della UEFA Nations League. Da una parte c’è la compagine lusitana che sta giocando in casa queste “Final Four”: la squadra di Cristiano Ronaldo ha staccato il pass per la finale eliminando la Svizzera grazie a una tripletta del fuoriclasse della Juventus. Dall’altra parte, invece, ci sono gli Orange che sono arrivati fin qui battendo l’Inghilterra 3-1 dopo i tempi supplementari. Ci attende una finale spettacolare, chi vince staccherà il pass per Euro 2020.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 9 giugno alle 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PORTOGALLO – Pochi dubbi per Santos che dovrebbe schierare i suoi col 4-4-2 con Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Semedo e Guerreiro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pepe e Dias. A centrocampo Carvalho e Neves in cabina di regia con Fernandes e Bernardo Silva sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Joao Felix e Cristiano Ronaldo.

QUI OLANDA – Koeman dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Cillessen tra i pali, reparto arretrato formato da Dumfries e Blind sulle fasce laterali mentre nel mezzo De Ligt e Van Djik. A centrocampo De Jong in cabina di regia con Wijnaldum e Van de Beek mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Bergwijn, Depay e Promes.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Portogallo – Olanda, valevole per la finale della UEFA Nations League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su RAI 1 e RAI Play.

Le probabili formazioni di Portogallo – Olanda

PORTOGALLO (4-4-2): Patricio; Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Fernandes, Carvalho, Neves, Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Santos

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, Van de Beek, De Jong, Wijnaldum, Bergwijn, Depay, Promes. Allenatore: Koeman

STADIO: Estadio do Dragao