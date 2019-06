Italia-Bosnia 2-1, il tabellino: reti di Insigne e Verratti

Il tabellino di Italia-Bosnia 2-1 il risultato finale, successo in rimonta per la Nazionale di Mancini grazie ai gol di Insigne e Verratti.

TORINO – Nel match valevole per le qualificazioni a Euro 2020 l’Italia batte la Bosnia consolidando la prima posizione del Gruppo J. Successo in rimonta per la Nazionale di Mancini visto che a passare in vantaggio è la Bosnia con il 56esimo centro di Dzeko con la maglia della sua Nazionale. Nella seconda frazione, però, arriva la rimonta degli Azzurri con Insigne e Verratti che regalano tre punti fondamentali per la corsa ai prossimi Europei. Con questo successo, dunque, l’Italia consolida il primo posto con 12 punti mentre la Bosnia resta a quota 4.

Italia-Bosnia 2-1: il tabellino del match

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Emerson, Bonucci, Chiellini, Mancini (66′ De Sciglio), Verratti, Jorginho, Barella, Insigne, Quagliarella (46′ Chiesa), Bernardeschi (81′ Belotti). Allenatore: Mancini

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic (72′ Nastic); Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak (81′ Cimirot). Allenatore: Prosinecki

RETI: 32′ Dzeko (B), 49′ Insigne (I), 86′ Verratti (I)

AMMONIZIONI: Jorginho, Bonucci (I), Besic, Saric, Dzeko (B)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium