Serie A, gli allenatori della stagione 2019 – 2020

Manca meno di un mese al via della nuova stagione calcistica e, tra conferme e new entry, si sta delineando il quadro delle panchine. La situazione attuale

A meno di un mese della nuova stagione calcistica, che prenderà il via con la partenze alla volta dei ritiri estivi, si vanno delineando giorno dopo giorno le panchine della prossima serie A. Ad oggi sono dodici le società che hanno confermato il tecnico con il quale hanno chiuso il campionato 2018/2019. Poi ci sono la Fiorentina e la neo promossa Hellas Verona che potrebbero decidere di proseguire il rapporto, rispettivamente, con Vincenzo Montella e Alfredo Aglietti.

Dei restanti sei club qualcuno ha già ufficializzato il nuovo allenatore, come l’Inter, che ha reso nota la scelta di Antonio Conte e la Roma quella di Paulo Fonseca. Altri ancora invece non sono ancora pervenuti a una decisione definitiva, o almeno non la hanno comunicata pubblicamente. Vediamo insieme la situazione attuale delle panchine.