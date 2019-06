Qualificazioni Euro 2020, Italia-Bosnia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Italia-Bosnia: incontro valevole per la quarta giornata delle qualificazioni ai prossimi campionati europei.

TORINO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Italia e Bosnia nel match valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per l’Italia con Insigne, Quagliarella e Bernardeschi a comporre il tridente offensivo. Modulo speculare per la Bosnia con Visca e Gojak a supporto di Dzeko.

Le formazioni ufficiali di Italia-Bosnia

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Emerson, Bonucci, Chiellini, Mancini, Verratti, Jorginho, Barella, Insigne, Quagliarella, Bernardeschi. Allenatore: Mancini

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak. Allenatore: Prosinecki