Calciomercato Serie A, accordo concluso tra Juventus e Sassuolo per il cartellino dell’azzurro: prestito biennale da 35 milioni per lui. Inter, mercoledì si discute il rinnovo di Lautaro

MILANO – Continua la sessione estiva del calciomercato Serie A 2021-2022. Che – secondo le direttive della Figc – si chiuderà martedì 31 agosto 2021. Tra la necessità di risistemare i bilanci dopo un 2020 segnato dalla pandemia da Covid, i club cercano comunque di aggiudicarsi i migliori giocatori disponibili per disputare un campionato competitivo: di seguito la situazione del mercato al 1° agosto 2021.

Juventus

Finalmente arriva la fumata bianca per Manuel Locatelli: trovato un accordo con il Sassuolo. L’azzurro campione d’Europa vestirà i colori dei bianconeri per due anni. La cifra accordata tra i due club ammonta a 35 milioni – bonus inclusi – e la formula d’ingaggio è quella del prestito con obbligo di riscatto. Riscatto che, però, potrebbe arrivare già l’anno prossimo, in caso di qualificazione in Champions League. E non è tutto: in questa sessione estiva del calciomercato di Serie A, la Vecchia Signora porta a Torino anche il giovane talento brasiliano Kaio Jorge, dal Santos: “Un nuovo talento si unisce alla rosa bianconera – scrive il club bianconero in un comunicato ufficiale –. Arriva dal Brasile e nella sua carriera ha costantemente bruciato le tappe: Kaio Jorge è un nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante brasiliano, classe 2002, arriva a titolo definitivo dal Santos e firma un contratto fino al 30 giugno 2026″.

Roma

Colpo grosso per la Roma di José Mourinho: oggi il club capitolino ha ufficializzato l’ingaggio di Tammy Abraham. L’inglese, classe 1997, è stato ingaggiato dai giallorossi al Chelsea per 40 milioni più i bonus. Ma il club londinese, si apprende, ha ottenuto una clausola di recompra da 80 milioni a partire dal 2023: “Si percepisce quando un club ti vuole davvero – ha dichiarato l’attaccante durante la sua prima intervista –. Non appena la Roma si è detta interessata ha chiamato tutti i giorni, sia me sia il mio agente. Come detto, conoscevo bene la Roma già in passato. Alcuni dei miei compagni al Chelsea avevano giocato anche nella Roma. Mi hanno detto che è un grande club, avevo tante aspettative. Sin dal mio arrivo è andato tutto bene”, così Abraham. Per quanto riguarda il capitolo esuberi, sembra che Pedro Rodriguez sia finito nei radar della Lazio: potrebbe essere uno degli ultimi colpi del calciomercato estivo per i biancocelesti, considerando che ormai mancano due settimane alla chiusura.

Inter

Resa dei conti per Lautaro Martinez: rinnoverà o no con l’Inter? È questa la domanda che – in queste ore – si stanno ponendo a Viale della Liberazione. Sì, perché domani l’agente dell’argentino Alejandro Camano incontrerà la dirigenza nerazzurra per discutere proprio di questo. “Lautaro resta”: questo sembra essere il nuovo diktat presidenziale, dopo la partenza del bomber belga Romelu Lukaku. Ad ogni modo: finora Camano ha rassicurato Beppe Marotta e Piero Ausilio circa il futuro dell’argentino. Proseguono, poi, gli sforzi dell’Inter per ingaggiare Duvan Zapata: gli agenti del colombiano sono infatti a Milano per discutere di un’eventuale cessione. Ma la distanza tra i nerazzurri e l’Atalanta non riguarda solo la cifra offerta – di 30 milioni, contro i 40 richiesti dalla Dea – bensì riguarda anche la necessità di trovare prima un sostituto adatto.

Milan

Altra fumata bianca per il Milan: Alessandro Florenzi passa ai rossoneri dopo l’intesa definitiva con la Roma. Negli ultimi due giorni i due club avevano infatti intensificato le comunicazioni, lasciando intendere che l’affare fosse vicino alla conclusione: l’azzurro passa quindi alla Roma con la formula – ormai consueta – del prestito oneroso con diritto di riscatto. Non è tutto: in questi ultimi giorni di mercato, il Milan potrebbe verosimilmente lasciar partire alcuni giocatori che non rientrano nei piani del ct Stefano Pioli: è il caso del terzino Andrea Conti. Attualmente in forza al Milan, Conti è valutato intorno ai 5 milioni di euro, e al suo cartellino sarebbero interessati club di Serie A come Genoa e Sampdoria.