Calciomercato Serie A: Lazio ad un passo da Felipe Anderson, Overmars blocca Tadic

Under e Pau Lopez approdano al Marsiglia, mentre la Lazio aspetta Felipe Anderson e valuta offerte per Correa.

ROMA – Mentre in Italia non si aspetta altro che la semifinale di Euro 2020, che si disputerà martedì 6 luglio a Wembley, le squadre di Serie A continuano lavorare in ottica mercato per la prossima stagione. La nuova Roma di Josè Mourinho saluta Under che si trasferirà al Marsiglia in prestito oneroso, 500 mila euro, con diritto di riscatto fissato a 8,4 milioni di euro. Oltre al turco anche Pau Lopez giocherà la prossima stagione all’OM: tre le due società è stato raggiunto un accordo per il prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obbiettivi. Il Genoa, nelle ultime ore, avrebbe bussato alla porta per Parma offrendo circa 3,5 milioni di per Kucka, ma al momento la società ducale non sembra disposta a cedere il centrocampista per una cifra simile.

Continua il lavoro di Lotito e Tare per regalare gli esterni d’attacco a Sarri: la trattativa per riportare a Roma Felipe Anderson non sembra essere un problema, ma quella per Brandt ha subito, invece, una frenata. Secondo quanto riportato, il nuovo tecnico del Borussia Dortmund, Marco Rose, vorrebbe valutare attentamente il classe ’96 prima di cederlo. La Fiorentina avrebbe sondato il terreno per Kiki Kouyaté classe ’97 attualmente in forza al Metz che nell’ultima stagione ha totalizzato 29 presente in cui ha raccolto 10 cartellini gialli. Altri nomi graditi per la retroguardia sarebbero quelli di Lovato, sul quale è in pole position l’Atalanta, e Rugani. Marc Overmars, ds dell’Ajax, ha fatto sapere in un’intervista l’intenzione di non cedere Tadic mettendo in questo modo a tacere le voci di un eventuale passaggio del numero dieci biancorosso al Milan. Si preannuncia un duello fino all’ultimo euro tra PSG e Tottenham per Joaquin Correa: al momento la società francese ha messo sul piatto Sarabia e un eventuale conguaglio per portarsi a casa il numero 11 in forza alla Lazio, mentre i londinesi hanno offerto circa 30 milioni di euro.