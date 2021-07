La Lazio presenta la prima maglia per la stagione 2021/2022

Il club capitolino ha presentato la prima maglia con cui giocherà la stagione 2021/2022, sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

ROMA – La campagna di lancio della nuova maglia della S.S.Lazio è stata pensata con l’obiettivo di attirare la maggior attenzione possibile su un tema così caro e condiviso da Macron e S.S.Lazio: la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente.

Una campagna che ha voluto comunicare come la maglia della S.S.Lazio possa essere ‘green’ pur essendo naturalmente biancoceleste come vuole la storia e la tradizione della più antica squadra della Capitale. La nuova maglia della S.S.Lazio quest’anno ha un’anima ‘sostenibile’, grazie al tecnologico ed ecologico tessuto utilizzato dal brand italiano per realizzarla: l’Eco-Softlock proveniente da plastica riciclata e certificato secondo il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili il Global Recycled Standard.

La nuova “Home” è in colore celeste Lazio con collo in maglieria V con dettagli bianchi, come in maglieria sono anche i bordi manica. Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo blu navy ed il motto NOI L’AMIAMO…E PER LEI COMBATTIAMO. Nel retro sotto al colletto è stampata la scritta S.S.LAZIO. Sul petto, a destra, in blu e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano. A sinistra, lato cuore, lo stemma della S.S.Lazio. La maglia è caratterizzata, sul corpo anteriore, da righe verticali sottili doppie, tono su tono, in grafica embossata. Il kit della prima maglia si completa con pantaloncini bianchi con coulisse piatte blu navy e puntali celesti e calzettoni bianchi con due righe orizzontali al centro, una celeste e una blu navy.

La nuova maglia della Lazio continua quindi nel solco della tradizione ultracentenaria, rappresentando un simbolo di appartenenza per i sostenitori biancocelesti, ma da oggi interpreta anche un messaggio di attenzione e sensibilità al tema dell’ambiente, alla salvaguardia dell’ecosistema e all’economia circolare. Macron crede fortemente nella sostenibilità dimostrando la propria green attitude applicando alla propria produzione scelte tecnologiche di alto profilo nel rispetto e protezione dell’ambiente. Scelte condivise e fatte proprie dal club biancoceleste.

La prima maglia dei biancocelesti sarà in vendita online sui siti ufficiali di Lazio e Macron a partire da lunedì pomeriggio e sarà acquistabile da martedì presso il Macron Store Roma Nord, Macron Store San Silvestro, i Lazio Style 1900 Official Store e tutti i rivenditori autorizzati.