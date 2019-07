Calciomercato Serie A: El Shaarawy vola in cina. Kean per arrivare a De Ligt

Le ultime sul calciomercato di Serie A: El Sharaawy accetta la cina, domani la partenza. Il Manchester United bussa alla porta della Lazio per Milinkovic. La Juve pensa di inserire Kean per arrivare a De Ligt.

ROMA – Sembrava tutto bloccato per la questione El Shaarawy-Cina, ma la notizia di questa sera è che il faraone domani partirà in direzione Shanghai. Nelle casse dei giallorossi andranno circa 18 milioni di euro, mentre il giocatore percepirà 16 milioni netti l’anno. In entrata è vicino l’approdo di Pau Lopez, portiere attualmente in forza al Betis Siviglia. Ufficiale, invece, l’arrivo di Theo Hernandez al Milan: l’operazione dovrebbe costare complessivamente 20 milioni di euro. La Lazio nella giornata di ieri ha chiuso per Vavro, ex difensore del Copenaghen, per una cifra vicina agli 11,5 milioni. Per quanto riguarda la situazione Milinkovic-Savic nelle ultime ore avrebbe bussato il Manchester United con un’offerta vicina agli 80 milioni. Con questa proposta i “red devils” hanno scavalcato il PSG nella rincorsa al serbo. Il Newcastle invece si sarebbe fatto vivo per Strakosha, la Lazio al momento chiede 35 milioni di euro. La Spal si è assicurata Etrit Berisha che approderà a Ferrara in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune situazioni.

Barella si avvicina all’Inter: durante la giornata si è svolto un incontro con la diregenza del Cagliari che avrebbe sbloccato l’affare. Continua la partita a scacchi tra Juventus e Ajax per De Ligt: il club bianconero vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Moise Kean, l’attaccante potrebbe essere una contropartita gradita agli olandesi. Il Parma è vicino ad acquistare Laurini e Pezzella dalla Fiorentina: già la prossima settimana i due giocatori potrebbero raggiungere l’emilia. Fabian Ruiz intanto avrebbe chiesto un ritocco di stipendio al Napoli per allontanare il Real Madrid. Il calciatore vorrebbe arrivare a percepire circa 3 milioni di euro.