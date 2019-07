Stati Uniti – Olanda: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Stati Uniti – Olanda: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la finale del Mondiale femminile, calcio d’inizio alle ore 17

LIONE – Domenica 7 luglio alle ore 17 andrà in scena Stati Uniti – Olanda, incontro valevole per la finale del Mondiale femminile. Da una parte c’è la Nazionale statunitense che è arrivata fin qui eliminando la Spagna, le padrone di casa della Francia e l’Inghilterra al termine di un confronto combattuto. Dall’altra parte, invece, ci sono le Orange che hanno staccato il pass per la finale di Lione eliminando il Giappone, le nostre Azzurre e la Svezia soltanto ai tempi supplementari.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 7 luglio alle ore 16.15 le formazioni ufficiali, dalle 17 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI STATI UNITI – La squadra statunitense dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Naeher in porta, pacchetto difensivo composto da Dunn e O’Hara sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Sauerbrunn e Dahlkemper. A centrocampo Ertz in cabina di regia con Horan e Lavella mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Press, Morgan e Heath.

QUI OLANDA – La Nazionale olandese dovrebbe schierarsi con un modulo speculare: Van Veenendaal in porta, pacchetto difensivo composto da Van Lunteren e Van Dongen sulle fasce laterali mentre nel mezzo Van der Grat e Bloodworth. A centrocampo Van de Donk in cabina di regia con Groenen e Spitse mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Beerensteyn, Miedema e Martens.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Stati Uniti – Olanda, valevole per la finale del Mondiale femminile, verrà trasmesso in diretta su RAI Sport e su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Stati Uniti – Olanda

STATI UNITI (4-3-3): Naeher; Dunn, Sauerbrunn, Dahlkemper, O’Hara, Horan, Ertz, Lavella, Press, Morgan, Heath. Allenatore: Ellis

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen, Groenen, Van de Donk, Spitse, Beerensteyn, Miedema, Martens. Allenatore: Wiegman

STADIO: Parc OL