Serie A – Il Milan sogna Milinkovic, la Fiorentina ufficializza Mirallas

Il punto della situazione sul calciomercato delle big di Serie A e le principali trattative in vista della prossima stagione.

MILANO – Non si ferma al doppio colpo Higuain-Caldara il calciomercato del Milan, che punta al ritorno nella tanto agognata Champions League. Leonardo, direttore generale dei rossoneri starebbe pensando ad un centrocampista di livello internazionale per completare la propria rosa in vista della prossima stagione, grazie alle cessioni di Kalinic e Bacca che frutteranno circa 25 milioni di euro nelle casse del Milan. Secondo quanto riportato da “La Stampa” e da “Sportface”, il sogno è Milinkovic-Savic, per il quale Leonardo starebbe preparando un blitz. Le richieste di Lotito sono altissime, il Milan vorrebbe accontentarle tramite un prestito oneroso da 40 milioni di euro più 80 milioni per il diritto di riscatto, la stessa soluzione usata con Higuain per aggirare i paletti imposti dal fair play finanziario.

Le alternative, che poi tanto alternative non sono, portano i nomi di Mateo Kovacic e Adrien Rabiot, in ottimi rapporti con Leonardo. Il primo non ha mai trovato spazio a Madrid e gradirebbe un ritorno a Milano, pur cambiando maglia. L’ostacolo è rappresentato da Florentino Perez che chiede circa 60 milioni di euro, il Milan vorrebbe e potrebbe portarlo alla corte di Gattuso solo attraverso un prestito. Più complicato l’affare Rabiot che, avendo il contratto in scadenza nel 2019, dovrebbe prima rinnovare con il PSG per poter passare successivamente in prestito al Milan, sempre che i parigini vogliano liberarsi di lui con questa formula.

Nel frattempo, la Fiorentina ufficializza l’acquisto di Kevin Mirallas. Di seguito il comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Antonio Joel Gislain Mirallas y Castillo dall’ Everton FC. Mirallas è nato il 5 ottobre del 1987 a Liegi, in Belgio, e firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime quattro stagioni. Il calciatore sarà a Firenze nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche”. In attesa di Marko Pjaca, che dovrebbe diventare un nuovo calciatore della Fiorentina nelle prossime ore, il belga va a completare l’attacco di Pioli.