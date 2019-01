Calciomercato Serie A, le notizie del 9 gennaio 2019

Il Chelsea punta Higuain e Barella ma entrambe le trattative risultano molto complicate. Il PSG è forte su Allan, la Lazio è sempre più vicina a Zappacosta

MILANO – Continua il mercato invernale con i club della nostra Serie A che si stanno impegando nella ricerca di rinforzi sia per l’immediato che per la prossima stagione. E’ quasi tutto fatto per il ritorno di Manolo Gabbiadini alla Sampdoria: il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche venerdì e in questi giorni è già stato avvistato a Milano. Il club blucerchiato verserà nelle casse del Southampton circa 12 milioni di euro. Il Chelsea ha presentato un’offerta di 55 milioni al Cagliari per Nicolò Barella, l’intenzione del presidente dei sardi sarebbe quella di vendere il centrocampista che, al momento, non sembra intenzionato a lasciare la Sardegna in questa sessione di mercato. Si fa sempre più infuocata la questione Higuain: il giocatore vorrebbe il Chelsea , ma il Milan si sta opponendo fortemente visto che ha versato nelle casse della Juve 18 milioni di euro per il prestito del giocatore. Nel caso in cui, previo consenso dei bianconeri, il Milan dovesse girare in prestito il “pipita” ai londesi la società rossenera sarebbe intenzionata a chiedere uno sconto sul cartellino di Bakayoko, al momento alla corte di Hattuso in prestito con riscatto fissato sui 40 mln.

Si sta per sbloccare la pista che porterebbe Zappacosta alla Lazio, infatti i biancocelesti avrebbero deciso di pagare il 100% dello stipendio percepito dall’esterno nei “blues”, anche se rimane ancora il nodo della formula visto che Tare vorrebbe il prestito con diritto di riscatto, mentre il Chelsea con l’obbligo. La cifra di tale riscatto si aggirerebbe sui 14 milioni di euro. Il Parma non molla la presa per Caceres, ma c’è ancora molto divario tra l’offerta dei ducali e la richiesta laziale. Sirene PSG per Allan: il club parigino sarebbe disposto a fare pazzie per il brasiliano e, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe inserire come contropartita Julian Draxler oltre ad un buon indennizzo economico. L’Udinese ha riportato in Italia, con la formula del prestito, Stefano Okaka che nelle ultime stagioni aveva militato nel Watford.