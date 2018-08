Inter, in arrivo Keita. Suso-Perotti possibile scambio

Inter vicina a Keita, la Roma prova ad affondare su N’Zonzi e lo scambio Suso-Perotti. Modric verso il rinnovo con il Real Madrid

MILANO – L’Inter continua la sua rivoluzione mettendo a segno un altro colpo. Sarà Keita Baldè Diao il nuovo acquisto nerazzuro, il senegalese sarà prelevato dal Monaco in prestito oneroso (5/6 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato ad una cifra di poco superiore ai 30 milioni. L’ex Lazio sarebbe disposto a ridurre il suo ingaggio da 4 a 3 milioni di euro più bonus. La Roma continua il pressing su N’Zonzi: stando alle parole dell’agente del giocatore i giallorosso possono essere un’opzione per il centrocampista. Il giocatore del Siviglia potrebbe sbloccarsi nel momento in cui Maxime Gonalons lasciasse la capitale. Ora l’unica pretendente del giocatore è l’Olympique Marsiglia, visto che il West Ham non ha concluso nessun accordo con il giocatore prima della fine del mercato inglese. Sembra calda la pista Roma-Milan per l’affare che vede coinvolti Suso e Perotti. In queste ora potrebbe esserci l’accelerata per la trattativa, con lo scambio che sembra sempre più vicino. Intanto il Milan sembra vicino alla cessione di Andrè Silva in prestito con diritto di riscatto, fissato sui 20 milioni, al Siviglia. Gattuso ha già escluso l’attaccante dalla lista dei convocati per la gara contro il Real Madrid in ICC.

La trattative all’estero

Modric sembra aver risolto le sue controversie con il Real Madrid: Florentino Perez è pronto ad offrire 14 milioni l’anno al centrocampista croato. Questo ovviamente potrebbe frantumare i sogni dei tifosi dell’Inter. Michy Batshuayi sarà un nuovo giocatore del Valencia, si trasferirà con la formula del prestito secco. Kiko Casilla, portiere in uscita dal Real Madrid, è stato contattato dal Siviglia. L’ex portiere dell’Espanyol potrebbe prendere in seria considerazione il club andaluso, visto il rischi di diventare il 3/4 portiere delle “Merengues”. I “Blancos” hanno chiuso anche un operazione in uscita con Theo Hernandez che vestirà la maglia del Real Sociedad. Il difensore si trasferirà nei paesi baschi in prestito secco.