Milan e Inter: domani attesi Bakayoko e Keita. Napoli su Tatarusanu

Ultimi giorni di mercato. Domani attese le visite mediche a Milano di Bakayoko e Keita. Il Napoli tenta Tatarusanu

MILANO – Manca poco meno di una settimana alla fine del calciomercato italiano e i vari club stanno cercando la ciliegina sulla torta per concludere al meglio questi mesi di trattativa. Il Milan ha formalizzato l’acquisto di Bakayoko, prestito con diritto di riscatto fissato sui 40 milioni di euro. L’Inter attende Keita: lo aspettano domani a Milano per le visite mediche e la firma del contratto. La formula è quella di un prestito oneroso ( 5 milioni) con diritto di riscatto che si aggira intorno ai 34 milioni di euro. Il Napoli dopo il muro dello Standard Liegi per Ochoa proverà a portare in azzurro Tatarusano. Il portiere ex Fiorentina, ora in forza al Nantes, potrebbe essere contattato presto da Giuntoli, in una disperata ricerca di un portiere viste le poche certezze che da Karnezis. Albin Ekdal tornerà in Italia e lo farà vestendo la maglia della Sampdoria. Lo svedese, reduce da un buon mondiale, è stato acquistato per 2,7 milioni di euro (compresi i bonus) dai blucerchiati. Precedentemente il centrocampista vestiva la maglia dell’Amburgo, ma con la retrocessione della squadra tedesca è stato prelevato ad un basso prezzo. La Lazio continua il pressing su Lazzari: i biancocelesti avrebbero offerto 6 milioni di euro più il cartellino di Di Gennaro per arrivare all’esterno spallino. Al momento, seppur il giocatore apprezzi la meta romana, il club ferrarese ancora non è disposto ad accettare l’offerta.

Le trattative all’estero

Kevin Gameiro si trasferirà al Valencia. L’annuncio è arrivato proprio sul sito del club giallo-rosso-nero che ha comunicato un principio di accordo con l’Atletico Madrid, con visite mediche e firma già prenotate. Si parla di 16,5 milioni di euro che andranno nelle casse dei “Colchoneros”. Il Villareal fa resistenza al Milan per quanto riguarda Samu Castillejo. Il giocatore classe ’95 viene valutato 25 milione di euro dal club spagnolo, i rossoneri hanno proposto 18 milioni più il cartellino di Bacca. L’offerta è stata rifiutata ma la trattativa resta comunque aperta.