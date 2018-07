Roma in pole per Malcom, il Chelsea su Rugani

Il club giallorosso sarebbe in vantaggio su Inter e Everton per accaparrarsi Malcom. Il Chelsea pronto per formulare una offerta per Rugani. Tutte le trattative del 20 luglio 2018

La Roma si avvicina concretamente a Malcom e potrebbe bruciare sia l’Inter che l’Everton. I giallorossi avrebbero messo sul piatto 35 milioni di euro più 3 di bonus, facilmente raggiungibili, che potrebbero accontentare il Bordeaux che ne chiedeva 40. Dal canto suo la società nerazzurra continua la grande manovra per accaparrarsi Vrsaljko. Il croato avrebbe dato via libera per trattare con il club milanese, ma l’Atletico rimane ancora difficile da accontentare. Per la Lazio si potrebbe riaprire la pista che porta Lucas Perez. Il giocatore è stato spesso accostato al club biancoceleste che ora potrebbe affondare il colpo. Resta da capire la volontà dello spagnolo che vorrebbe vedere le scelte di Emery prima di prendere una decisione. Il Chelsea sarebbe pronto per un’offerta di 50 milioni per Rugani, la Juve potrebbe cedere e quindi lasciare il giocatore libero di andare a Londra. Sembrerebbe anche che i “Blues” potrebbero trattare con il Milan per Reina. Il portiere è arrivato a parametro zero e potrebbe già lasciare i rossoneri.

Il calciomercato estero

Il Real Madrid domani dovrebbe avere un incontro con gli agenti di Eden Hazard. I “Blancos” potrebbero portarsi avanti rispetto al Barcellona per l’acquisto del belga. Il Marsiglia si aggiudica Duje Caleta-Car: l’ex Salisburgo passa ai francesi per 19 milioni di euro, battuta la concorrenza della Lazio. Sterling potrebbe non rinnovare con il Manchester City aprendo spiragli sul suo futuro. L’inglese ha fatto una richiesta di 250 mila sterline a settimana di fronte ai 150 mila percepiti ad oggi. La trattativa è tutt’altro che semplice con molti top club alla finestra.

L’Huddersfield Town mette a segno un ottimo colpo assicurandosi Adama Diakhaby. Il classe 96′ è stato prelevato dal Monaco per 10 milioni di euro. I dirigenti della Juve, nei tanti incontri di oggi, hanno anche avuto un colloquio con l’agente di Caldara. Il difensore 24enne è finito nel mirino del Borussia Dortmund.