Chelsea su Rugani; Ciciretti ancora a Parma?

Rugani vicino al Chelsea. Possibilità per Ciciretti di rimanere al Parma, dove è approdato a gennaio. La Fiorentina rinuncia a Pjaca. Le trattative del giorno

MILANO – Amato Ciciretti potrebbe continuare a vestire la maglia del Parma anche per la prossima stagione. I ducali, infatti, sarebbero ai dettagli con il Napoli per il prestito secco. Il giocatore gradirebbe molto la meta visti i vari apprezzamenti fatti in passato per la squadra e la città emiliana. La Juventus potrebbe vendere Rugani, che è sempre più vicino al Chelsea: l’entourage del giocatore avrebbe già trovato l’accordo con gli inglesi sulla base di 95 mila sterline a settimana. Sul costo del cartellino i “Blues” potrebbero avvicinarsi molto alla richiesta di 50 milioni di euro per il giocatore. La Fiorentina rinuncia a Pjaca, lasciando così campo libero alla Sampdoria che potrebbe affondare il colpo. I viola potrebbero salutare anche Valentin Eysseric. Il francese è in procinto di tornare in patria con il Marsiglia. L’Olympique si trova pole position sul giocatore rispetto a Nantes e Saint-Etienne. L’Inter continua il suo “assedio” a Sime Vrsaljko mettendo sul piatto un prestito oneroso a 6 milioni più un riscatto che si aggira intorno ai 25. I dirigenti dell’Atletico non hanno ancora risposto all’offerta, ma la volontà del giocatore potrebbe incidere molto sulla decisione del club spagnolo. La Sampdoria acquista Rafael dal Napoli. Il portiere brasiliano si giocherà la maglia da titolare con Emil Audero.

Le trattative all’estero

Il Manchester United potrebbe sferrare l’affondo decisivo per Harry Maguire. I “Red Devils” sarebbero pronti ad offrire 70 milioni di euro per il difensore del Leicester reduce da un buon mondiale. Prima però di effettuare acquisti dovrà sfoltire la rosa vendendo uno tra Rojo, Smalling e Bailly. A catalizzare il mercato della squadra di Mourinho è però Martial. Il giocatore ha moltissime richieste da squadre importanti come Chelsea, Bayern Monaco e Totthenam. Tuttavia l’esterno è stato più volte dichiarato incedibile per cifre sotto i 100 milioni. In vista della partenza di Cech, l’Arsenal starebbe pensando a Sommer del Borussia M’Gladch. Ci sono buone possibilità che il portiere svizzero si trasferisca ai “Gunners”.