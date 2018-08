Calciomercato: ore decisive per il futuro di Pjaca e Modric

Ore decisive per i futuro di Pjaca, che potrebbe approdare alla Fiorentina. Nelle prossime ore possibile anche un colloquio tra Inter e gli agenti di Modric

MILANO – La Fiorentina sembra aver fatto il passo decisivo per Pjaca. Il croato arriverà dalla Juventus in prestito oneroso, 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato sui 23 milioni di euro. Tuttavia i bianconeri si riservano il diritto di recompra sull’esterno che ammonterebbe a 26 milioni di euro in caso in cui i viola riscattassero il giocatore. Continua ancora la caccia dell’Inter a Luka Modric: secondo le ultime indiscrezione il centrocampista del Real Madrid sarebbe aperto al trasferimento ai nerazzurri. Nelle prossime ore, come detto dagli agenti, ci sarà un colloquio con Florentino Perez, presidente delle “Merengues”, per cercare un accordo. Il Cagliari ha puntato Riccardo Saponara, il trequartista non ha trovato molto spazio nella squadra di Firenze e per questo i sardi si sono interessati al giocatore. L’idea sarebbe quella di pagare un piccolo prestito oneroso e, successivamente, esercitare un diritto di riscatto che sarebbe fissato sugli 8 milioni di euro. Il Torino potrebbe portare in Italia il terzino Kieran Gibbs, ex Arsenal. Il calciatore avrebbe dato la sua disponibilità a venire in Italia, a questo punto per la società di Cairo resta solo da trattare con il West Bromwich Albion. Nel caso in cui non si riuscisse ad acquistare l’inglese, sono già pronte le alternative Rispoli, Aleesami e Martella.

Le trattative all’estero

Il blitz del Barcellona ha portato i sui frutti visto che, con una trattativa lampo, Arturo Vidal è pronto a firmare il contratto con i “blaugrana”. La cifra complessiva dell’operazione si aggirerebbe sui 20 milioni più 4 di bonus, con il cileno che si legherà ai catalani fino al 2021 con uno stipendio di 9 milioni di euro. Aleix Vidal è pronto a tornare al Siviglia: il Barcellona e gli andalusi hanno trovato l’accordo su una base di 9 milioni di euro più due di bonus. L’Everton mette a segno un colpo in prospettiva assicurandosi il portiere del Portogallo U19 Joao Virgina. Il giocatore, ex Arsenal, si è messo in mostra nel recente europeo meritandosi un triennale con i Toffees.