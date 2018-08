Liga, UFFICIALE: Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Barcellona

Il club catalano, nella serata di ieri, ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista cileno attraverso un comunicato.

BARCELLONA – Adesso è ufficiale: Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Barcellona. Nella serata di ieri, infatti, è arriva la fumata bianca con il club catalano che ha ufficializzato il tutto con un comunicato apparso sul sito e sulle varie piattaforme social. 19 milioni +3 al Bayern Monaco e contratto triennale per il cileno che percepirà nove milioni di euro a stagione. L’ex centrocampista è atteso in Catalogna nella giornata di domani per le visite mediche, lunedì presentazione in grande stile e firma sul contratto che lo legherà alla squadra di Valverde per tre stagioni.

Chiusa, definitivamente, la sua esperienza in Germania con la maglia del Bayern Monaco: 124 presenze per il cileno che ha messo a segno 22 reti e conquistando 3 campionato tedeschi, 1 coppa di Germania e 2 Supercoppe di Germania. La Juventus, con tutta probabilità, resterà la sua prima ed unica squadra italiana: in quattro stagioni in bianconero Vidal ha collezionato 171 presenze e messo a segno 48 reti, di cui 35 in Serie A. Sette i trofei vinti con la squadra bianconera: 4 campionati, 2 Supercoppe e 1 Coppa Italia. Successi anche con la Nazionale cilena come dimostrano le edizioni 2015 e 2016 della Copa America, vinta con il Cile grazie alle due vittorie contro l’Argentina di Messi, suo futuro compagno di squadra.