Torino, arriva Gibbs. Kovacic e Kepa al Chelsea

Il Torino chiude per Gibbs e Krunic. Ultimi colpi in Premier: al Chelsea arrivano Kovacic e Kepa, dopo l’addio di Courtois

MILANO – Il Torino ha appena definito gli acquisti di Gibbs, terzino di 28 anni in arrivo dal West Bromwich Albion, e di Krunic, centrocampista in arrivo dall’Empoli. Lascerà, invece, Torino Afriyie Acquah proprio in direzione Empoli. Il Sassuolo sta provando a piazzare Alessandro Matri: per il giocatore ci sono le neopromosse Frosinone e Parma, in cerca di una punta di esperienza che possa aiutare la causa nell’obiettivo di rimanere in Serie A. L’Atalanta continua a puntare Roberto Soriano, attualmente in forza al Villareal. Il club orobico e il “sottomarino giallo” sono a colloquio da giorni e l’impressione è quella che la trattativa possa decollare definitivamente. La Fiorentina dopo aver chiuso per Mirallas è vicina a chiudere un altro colpo in Premier League. Il profilo scelto è quello di Edmilson del West Ham che vestirà di viola in prestito con diritto di riscatto. Carlos Sanchez farà il percorso inverso: il colombiano si trasferirà in Inghilterra a titolo definitivo. La Roma vuole perfezionare il centrocampo e per questo si sta muovendo verso Samassekou. Per il centrocampista del Salisburgo i giallorossi hanno offerto 15 milioni di euro, ma per il club austriaco non sono abbastanza. In uscita si potrebbe sbloccare la situazione Gonalons vista un’offerta di 10 milioni da parte del West Ham. Nel caso in cui il francese accettasse l’offerta, la Roma si potrebbe muovere più liberamente nel marcato.

Le trattative all’estero

Con il mercato della Premier in chiusura, le inglesi si stanno movimentando per chiudere gli ultimi affari. Il Chelsea si assicura, in prestito, il croato Kovacic e saluta Thibaut Courtois (il portiere andrà al Real Madrid). Per sostituire il belga i “Blues” hanno pagato la clausola rescissoria di 80 per Kepa, portiere ex Athletico Bilbao. Il portiere classe ’94 diventa così l’estremo difensore più pagato della storia, battendo anche il recente record di Alisson Becker.