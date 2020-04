Calciomercato del 24 aprile 2020: Icardi, Milik, Mertens, Jorginho e altro

Tiene banco il caso Icardi, che il PSG potrebbe riscattare dall’Inter per girarlo alla Juventus. Nel mirino della società bianconera anche Jorginho e Milik. Mertens conteso tra Chesea, Roma e Inter

JUVENTUS – Gonzalo Higuain, volato ad inizio emergenza Coronavirus in Argentina per assistere la madre malata, potrebbe essere sostuituito con Mauro Icardi per il quale la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto, come contropartita, Pjanic, Alex Sandro, Douglas Costa e De Sciglio. Stando a quanto riporta Il Corriere della sera. visto che il PSG vorrebbe riscattare l’attaccante argentino dall’Inter poi girarlo alla Juve, il club nerazurro si sarebbe tutelato: se il giocatore rientra in Italia, incasserà 10 milioni in più. L’ultimo nome associato alla società bianconera é quello di Thomas, centrocampista ghanese dell’Atletico Madrid, con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. La priorità, però, resterebbero sempre Jorginho, centrocampista classe 91 del Chelsea e della nazionale, eArkadiusz Milik, per il quale pare siano stati chiesti in cambio Rugani, Bernardeschi o Romero, difensore argentino attualmente in prestito al Genoa.

INTER – In attea di conoscere sviluppi sulla trattativa con il Barcellona per Lautaro Martinez, ol club nerazzurro si sarebbe attivato per il difensore del Torino Armando Izzo, per il quale potrebbe offrire Roberto Gagliardini come contropartita. Piacerebbea nche Dries Mertens ma é troppo forte la concorenza da battere, in primis del Chelesea.

MILAN -Sempre più probabile l’arrivo di Ralf Rangnick al posto di Pioli in panchina, In attesa del rientro di Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro è legato aòa sprte dell’alenatore, il club rossonero si sarebbe messo sulle tracce di Jonathan David, attaccante 2000 del Gent

NAPOLI – Per sostituire Kalidou Koulibaly, che piacerebbe a PSG, il club partenopeo starebbe pensando a Samuel Umtiti del Barcellona, che però costa 50 milioni o Diego Carlos del Siviglia; entrambi classe 93. In partenza

ROMA – Piace Dries Mertens del Napoli, per il quale pare sia stato messo sul piatto un triennale da 3,5 milioni di euro, ma c’é da battere la concorrenza di Chelsea e Inter. Mentre starebbe cercando di trattenere Chris Smalling, pare che il club giallorosso si sia messo sulle orme di Moussa Niakhaté difensore francese classe 96 del Mainz. In uscita interessamento del PSG perLorenzo Pellegrini.

LAZIO – La Lazio starebbe pensando Mario Gotze, centrocampista classe 92 del Borussia Dortund e della Nazionale tedesca, attualmente in scadenza di contratto. Correa piaceerebbe al Liverpool.

BRESCIA – Dopo Milan e Inter, Sandro Tonali, centrocampista classse 2000, il Barcellona sarebbe pronto a fare in offerta da 60 milioni di euro.