Elenco delle partite previste per oggi sabato 25 aprile 2020: si gioca in Bielorussia, Taiwan, Turkmenistan e Tagikistan

ROMA – Solito programma anche in questo giorno di festa (almeno in Italia). Si gioca solo in quattro nazioni tra cui la solita Bielorussia (che ormai non si fermerà più), Taiwan, Tagikistan e Turkmenistan. Il periodo di magra calcistica, però, potrebbe finire presto visto che il 9 maggio dovrebbe ricominciare la Bundesliga, seppur con diverse restrizioni.



UEFA > Femminile Champions League 2019/2020 > Semifinali







Arsenal / Paris Saint-Germain - Olympique Lyon / Bayern München

Glasgow City / Wolfsburg - Atlético Madrid / FC Barcelona



OFC > OFC Champions League 2020 > Semifinali

N.N. - N.N.



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020







Luftëtari Gjirokastër - FK Vllaznia

KF Teuta Durrës - KF Skënderbeu

KF Tiranë - FK Kukësi

KF Bylis Ballsh - FK Partizani

KF Laçi - KS Flamurtari Vlorë



Algeria > Ligue 1 2019/2020







MC Alger - US Biskra

USM Alger - NC Magra

ES Sétif - CR Bélouizdad

MC Oran - CA Bordj Bou Arreridj

CS Constantine - ASO Chlef

USM Bel Abbes - Paradou AC

JS Saoura - NA Hussein Dey

AS Aïn M'lila - JS Kabylie



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020







Abha Club - Al Hazem

Al Taawoun - Al Nassr

Al Ahli SFC - Al Hilal



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B







Gimnasia de Mendoza - Brown de Adrogué

Tigre - Chacarita Juniors

Defensores de Belgrano - Riestra

Quilmes - Sarmiento de Junín

Atlético Rafaela - Villa Dálmine

All Boys - Almagro

Gimnasia de Jujuy - San Martín de Tucumán

Ramón Santamarina - Instituto de Córdoba



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A







Mitre de Santiago del Estero - Alvarado

Belgrano de Córdoba - Guillermo Brown de Puerto Madryn

Estudiantes de Caseros - Nueva Chicago

San Martín de San Juan - Estudiantes de Río Cuarto

Agropecuario - Ferro Carril Oeste

Barracas Central - Atlanta

Deportivo Morón - Independiente Rivadavia

Temperley - Platense



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura







Colegiales de Munro - Los Andes de Lomas de Zamora

Justo José de Urquiza - Flandria

San Miguel - San Telmo

Comunicaciones - Armenio

Villa San Carlos - Tristan Suárez

Acassuso - Sacachispas

Argentino de Quilmes - Almirante Brown de Isidro Casanova

Defensores Unidos de Zárate - Fénix

Talleres de Remedios de Escalada - UAI Urquiza



Australia > A-League 2019/2020







Brisbane Roar - Adelaide United

Western Sydney Wanderers - Wellington Phoenix



Bielorussia > Cempionat 2020

14:00 FK Slaviya Mozyr - FK Minsk

16:00 FK Gorodeya - BATE Borisov

18:00 Dinamo Brest - Shakhter Soligorsk



Cina > Super League 2020







Dalian Yifang FC - Tianjin Tianhai

Henan Jianye - Qingdao Huanghai



Colombia > Primera B 2020 Apertura







Bogotá FC - Tigres FC

Fortaleza FC - Real San Andrés

Leones FC - Real Cartagena

Atlético Huila - Boca Juniors de Cali

Cortuluá - Orsomarso SC

Atlético FC - Deportes Quindío

Barranquilla FC - Unión Magdalena

Valledupar FC Real - Llaneros FC



Croazia > 1. HNL 2019/2020







Hajduk Split - NK Osijek

NK Istra 1961 - HNK Gorica

Lokomotiva Zagreb - NK Inter Zaprešić

HNK Rijeka - Dinamo Zagabria

NK Varaždin ŠN - Slaven Belupo



Croazia > 2. HNL 2019/2020







NK Solin - NK Dugopolje

HNK Cibalia - HNK Šibenik

NK Orijent Rijeka - NK Osijek II



Francia > Coupe de France 2019/2020 > Finale

Paris Saint-Germain - AS Saint-Étienne



Galles > Premier League 2020 Championship







The New Saints - Caernarfon Town

Newtown AFC - Connah's Quay Nomads

Bala Town - Barry Town United



Galles > Premier League 2020 Relegation







Carmarthen Town - Aberystwyth Town

Penybont FC - Airbus UK

Cefn Druids - Cardiff Metropolitan



Germania > Bundesliga 2019/2020







Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund

Hoffenheim - RB Leipzig

Schalke 04 - Bayer Leverkusen

Bayern Monaco - Bor. Mönchengladbach

Hertha Berlino - Eintracht Francoforte

Paderborn - Werder Bremen

Wolfsburg - Friburgo

Mainz 05 - Augsburg

Colonia - 1. FC Union Berlin



Germania > 3. Liga 2019/2020







Preußen Münster - FSV Zwickau

Chemnitzer FC - Eintracht Braunschweig

KFC Uerdingen 05 - Würzburger Kickers

Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern

Viktoria Köln - MSV Duisburg

Hallescher FC - FC Carl Zeiss Jena

Bayern München II - TSV 1860 München

SpVgg Unterhaching - 1. FC Magdeburg

SG Sonnenhof Großaspach - SV Meppen

FC Ingolstadt 04 - Waldhof Mannheim



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020







Hannover 96 II - Werder Bremen II

VfB Lübeck - Eintracht Norderstedt

Heider SV - HSC Hannover

SSV Jeddeloh - VfB Oldenburg



Germania > Regionalliga West 2019/2020







Fortuna Düsseldorf II - Rot-Weiß Oberhausen

Sportfreunde Lotte - Rot-Weiss Essen

Wuppertaler SV - SV Bergisch Gladbach 09

Alemannia Aachen - Fortuna Köln

TuS Haltern - Bor. Mönchengladbach II

Borussia Dortmund II - SC Verl

VfB Homberg - FC Schalke 04 II

1. FC Köln II - Bonner SC

SV Rödinghausen - SV Lippstadt 08



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020







Dynamo Dresden - Hertha BSC

Niendorfer TSV - Chemnitzer FC

Holstein Kiel - Werder Bremen

RB Leipzig - VfL Wolfsburg



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020

Alemannia Aachen - Preußen Münster



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020







1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern

1899 Hoffenheim - FC Augsburg

SSV Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt

SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt 04

SC Freiburg - VfB Stuttgart

1. FC Heidenheim 1846 - Karlsruher SC



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020







Hallescher FC - Chemnitzer FC

Hertha BSC - Eintracht Braunschweig

Energie Cottbus - Hannover 96

Dynamo Dresden - FC Carl Zeiss Jena

VfL Wolfsburg - FC St. Pauli

Hamburger SV - Werder Bremen

1. FC Union Berlin - RB Leipzig



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020







FC Schalke 04 - Preußen Münster

SV Lippstadt 08 - Wuppertaler SV

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

Arminia Bielefeld - Alemannia Aachen

Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

1. FC Köln - FC Hennef 05

VfL Bochum - SG Unterrath 12/24



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020







Karlsruher SC - SC Freiburg

1. FC Nürnberg - 1899 Hoffenheim

SV Darmstadt 98 - SpVgg Greuther Fürth

FC Augsburg - Bayern München

Stuttgarter Kickers - SV Wehen Wiesbaden

Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05

SpVgg Unterhaching - VfB Stuttgart



Giappone > J1 League 2020







Yokohama FC - Vegalta Sendai

Sagan Tosu - Consadole Sapporo

Sanfrecce Hiroshima - Oita Trinita

Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse

Cerezo Osaka - Yokohama F. Marinos



Giappone > Japan Football League 2020







Honda FC - Nara Club

Tokyo Musashino City FC - Honda Lock

Maruyasu Okazaki - Matsue City FC



Indonesia > Liga 1 2020







Bhayangkara FC - PSS Sleman

Persebaya Surabaya - Persita Tangerang



Inghilterra > Premier League 2019/2020







AFC Bournemouth - Leicester City

Brighton & Hove Albion - Manchester City

Liverpool FC - Burnley FC

Manchester United - Southampton FC

Norwich City - West Ham United

Watford FC - Newcastle United

Wolverhampton Wanderers - Everton FC



Inghilterra > Championship 2019/2020







Barnsley FC - Nottingham Forest

Blackburn Rovers - Reading FC

Charlton Athletic - Wigan Athletic

Derby County - Leeds United

Fulham FC - Sheffield Wednesday

Huddersfield Town - West Bromwich Albion

Hull City - Luton Town

Middlesbrough FC - Cardiff City

Preston North End - Birmingham City

Queens Park Rangers - Millwall FC

Stoke City - Brentford FC

Swansea City - Bristol City



Inghilterra > League One 2019/2020







Bolton Wanderers - Rotherham United

Bristol Rovers - Lincoln City

Coventry City - Burton Albion

Doncaster Rovers - Ipswich Town

Fleetwood Town - Southend United

Milton Keynes Dons - Blackpool FC

Rochdale AFC - Peterborough United

Shrewsbury Town - AFC Wimbledon

Sunderland AFC - Accrington Stanley

Tranmere Rovers - Oxford United

Wycombe Wanderers - Gillingham FC



Inghilterra > League Two 2019/2020







Bradford City - Walsall FC

Cambridge United - Crewe Alexandra

Carlisle United - Stevenage FC

Cheltenham Town - Salford City

Colchester United - Forest Green Rovers

Grimsby Town - Oldham Athletic

Leyton Orient - Exeter City

Macclesfield Town - Swindon Town

Mansfield Town - Crawley Town

Morecambe FC - Scunthorpe United

Newport County - Northampton Town

Plymouth Argyle - Port Vale FC



Inghilterra > National League 2019/2020







AFC Fylde - Bromley FC

Aldershot Town - Ebbsfleet United

Barnet FC - Eastleigh FC

Barrow AFC - Woking FC

Boreham Wood - Chorley FC

Dagenham & Redbridge - Chesterfield FC

Dover Athletic - Harrogate Town

Hartlepool United - Torquay United

Maidenhead United - Sutton United

Notts County - Yeovil Town

Solihull Moors - Halifax Town

Stockport County - Wrexham AFC



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 North







Stoke City - Manchester United

Blackburn Rovers - Wolverhampton Wanderers

Liverpool FC - Derby County

Manchester City - Sunderland AFC

Newcastle United - Everton FC

West Bromwich Albion - Middlesbrough FC



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South







Brighton & Hove Albion - Fulham FC

Leicester City - Aston Villa

West Ham United - Southampton FC

Reading FC - Tottenham Hotspur

Arsenal FC - Norwich City

Chelsea FC - Swansea City



Israele > Ligat ha'Al 2020 Relegation







Maccabi Netanya - Hapoel Kfar Saba

FC Ashdod - Hapoel Hadera FC

Hapoel Ra'anana - Bnei Yehuda Tel Aviv

Ironi Kiryat Shmona - Sektzia Nes Tziona



Israele > Ligat ha'Al 2020 Playoff







Hapoel Haifa - Maccabi Tel Aviv

Hapoel Tel Aviv - Maccabi Haifa

Hapoel Be'er Sheva - Beitar Jerusalem



Italia > Serie B 2019/2020







Cittadella - Ascoli

SS Juve Stabia - Chievo Verona

Pordenone - Cosenza Calcio

Perugia - Cremonese

Pescara - Frosinone

Benevento - Livorno

Crotone - Salernitana

Pisa - Trapani

Spezia - Unione Venezia

Empoli - Virtus Entella



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020







Roma - Empoli

Bologna - Pescara

Chievo Verona - Atalanta

Fiorentina - Sassuolo

Inter - Lazio

Napoli - Genoa

Sampdoria - Cagliari

Torino - Juventus



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020







Youssoufia Berrechid - Olympique de Khouribga

Renaissance de Berkane - FAR de Rabat

Mouloudia Oujda - Raja Beni Mellal

Ittihad Tanger - CR Khemis Zemamra

Wydad AC - Raja Casablanca

Difaâ d'el Jadida - Moghreb de Tétouan

FUS de Rabat - Olympique de Safi

Rapide Oued Zem - Hassania US Agadir



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura







Gallos Blancos - Atlas Guadalajara

Monarcas Morelia - CF Pachuca



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura







FC Juárez - Monarcas Morelia

Atlas Guadalajara - Pumas UNAM



Polonia > I Liga 2019/2020







Warta Poznań - Chrobry Głogów

Sandecja Nowy Sącz - Zagłębie Sosnowiec

Odra Opole - Chojniczanka Chojnice

GKS Jastrzębie - FKS Stal Mielec

Radomiak Radom - Wigry Suwałki

GKS Bełchatów - Podbeskidzie Bielsko-Biała

OKS Stomil Olsztyn - Olimpia Grudziądz

GKS Tychy '71 - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

Puszcza Niepołomice - Miedź Legnica



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020







Sporting CP - CD Santa Clara

Paços de Ferreira - Sporting Braga



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Descida Norte







CD Feirense - Paços de Ferreira

CD Nacional - Vitória Guimarães

FC Vizela - Gil Vicente

Leixões SC - CD Aves



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Descida Sul







Amora FC - Os Belenenses

SG Sacavenense - Académica de Coimbra

União Leiria - CD Tondela

UD Vilafranquense - Vitória Setúbal



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Apuramento Campeão







GD Estoril - FC Famalicão

Rio Ave FC - FC Porto

SL Benfica - FC Alverca

Sporting Braga - Sporting CP



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020 Apuramento Campeão







CD Aves - SL Benfica

GD Estoril - Rio Ave FC

Sporting CP - Sporting Braga



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020 Qualificação Taça







Académica de Coimbra - Leixões SC

FC Famalicão - Vitória Guimarães

Os Belenenses - CD Cova Piedade

Vitória Setúbal - Portimonense SC



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020







Al Shahaniya - Al Rayyan

Al Sailiya - Al Arabi

Al Ahli Doha - Al Wakrah

Al Duhail SC - Al Khor SC

Qatar SC - Al Sadd

Umm-Salal - Al Gharafa



Romania > Liga 1 2019/2020 Championship







Steaua Bucureşti - CFR Cluj

FC Botoşani - CS Universitatea Craiova

Gaz Metan Mediaş - Astra Giurgiu



Romania > Liga 1 2019/2020 Relegation







FC Voluntari - FC Viitorul Constanța

Academica Clinceni - Dinamo Bucureşti

FC Politehnica Iași - Sepsi OSK

Chindia Târgoviște - FC Hermannstadt



Scozia > Championship 2019/2020







Alloa Athletic - Greenock Morton FC

Ayr United - Arbroath FC

Dundee FC - Dundee United

Dunfermline Athletic - Partick Thistle

Queen Of The South - Inverness CT



Scozia > League One 2019/2020







Airdrieonians - Peterhead FC

East Fife FC - Falkirk FC

Forfar Athletic - Dumbarton FC

Montrose FC - Clyde FC

Raith Rovers - Stranraer FC



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020







NK Aluminij - NK Bravo

NK Celje - NK Domžale

NK Tabor Sežana - NK Maribor

NŠ Mura - NK Triglav

Olimpija Ljubljana - Rudar Velenje



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020







Stellenbosch FC - Chippa United

Orlando Pirates - SuperSport United

Golden Arrows - Cape Town City FC

Mamelodi Sundowns - Baroka FC

Highlands Park - Maritzburg United



USA > USL Championship 2020







Atlanta United 2 - Sporting Kansas City II

Austin Bold - Sacramento Republic

Hartford Athletic - Philadelphia Union II

Miami FC - Memphis 901

New Mexico United - Real Monarchs SLC

North Carolina FC - Birmingham Legion

Orange County SC - Tulsa Roughnecks

Phoenix Rising - OKC Energy FC

Pittsburgh Riverhounds - Saint Louis FC

Rio Grande Valley FC - Colorado Springs Switchbacks

San Antonio FC - Reno 1868 FC

Tampa Bay Rowdies - Charlotte Independence