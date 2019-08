Calendario Benevento 2019 – 2020

Le partite del Benevento della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimi campionato, il match clou, gli scontri diretti

BENEVENTO – Tra le squadre favorite per una pronta promozione in Serie A il Benevento si prepara alla nuova stagione dove affronterà alla prima giornata in trasferta il Pisa. Dopodichè ospiterà il Cittadella e giocherà a Trapani. Questo l’avvio di stagione di campionato per la squadra di Filippo Inzaghi, che invece esordirà nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia domenica 11 agosto alle 20.30 al Vigorito contro il Monza. Intanto la società giallorossa nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe 1987 Pasquale Schiattarella, precedentemente svincolato.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Pisa-Benevento

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Benevento-Cittadella

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Salernitana-Benevento

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Benevento-Cosenza

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Pordenone-Benevento

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Benevento-Virtus Entella

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Spezia-Benevento

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Benevento-Perugia

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Pescara-Benevento

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Benevento-Cremonese

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Benevento-Empoli

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Juve Stabia-Benevento

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Benevento-Crotone

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Venezia-Benevento

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Benevento-Trapani

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Livorno-Benevento

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Benevento-Frosinone

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

ChievoVerona-Benevento

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Benevento-Ascoli